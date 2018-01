La infermeria adverteix de "col·lapse" per la grip amb esperes de cinc dies a Urgències per a un llit

Col·lapse a Urgències per la grip





El Sindicat d'Infermeria Satse ha advertit aquest dijous de la situació de "col·lapse" que viuen els centres sanitaris catalans amb pics d'espera de cinc dies a Urgències per aconseguir un llit d'ingrés i d'un mes per demanar cita mèdica en alguns ambulatoris per la irrupció de l'epidèmia de la grip.





Ho ha explicat en roda de premsa el secretari d'Acció Sindical de Satse Catalunya, David Carbajales, que ha evidenciat una espera generalitzada de més de 24 hores a les urgències dels hospitals catalans amb pics de fins a cinc dies a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, al Parc Taulí de Sabadell i la Mútua de Terrassa (Barcelona).





Per constatar la saturació i fins i tot col·lapse que viuen les urgències, ha remarcat que alguns Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) com el Manso de Barcelona van atendre el cap de setmana de Cap d'Any 400 urgències amb un personal format per un metge i una infermera, mentre que un cap de setmana la mitjana de visites és de 150.





El telèfon d'urgències del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el 061, va atendre aquest dimecres 10.500 trucades, mentre que la mitjana general és de 5.000, ha detallat Carbajales, que ha dit que la situació fa témer per la "seguretat del pacient ".





"Des que el conseller Boi Ruiz va tancar 1.200 llits, s'han perdut altres 200", ha dit el secretari d'Acció Sindical, que si bé ha celebrat que la Conselleria de Salut de la Generalitat ha obert dispositius extra abans del pic d'urgències, superior al d'altres anys, ha dit que aquesta obertura s'hauria d'haver fet fins i tot abans.





"Davant d'una situació extraordinària, demanem mesures extraordinàries com desprogramar operacions, encara que puguin pujar les llistes d'espera", ha defensat, i ha reclamat valentia política per afrontar la situació.





Segons la seva opinió, si la sanitat no torna "als nivells d'abans no es podrà garantir la seguretat del pacient per manca de recursos i de personal", i ha lamentat una pèrdua de 20.000 milions d'euros des de 2010 i de 5.000 sanitaris, dels quals s'han recuperat 1.500 professionals.





Des del sindicat, han demanat doblar el personal dels Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) i que tots aquests centres tinguessin radiologia, laboratori i més llits, especialment dirigides a malalts amb virus respiratoris que requereixen una estabilització de 12 hores.





Ha dit que el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC) és "molt obsolet" ja que s'han de bolcar les dades a mà, i han demanat iniciar el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (Planuc) amb una dotació pressupostària.





Carbajales ha proposat la creació d'un pla d'acció integral per prevenir el col·lapse i ha demanat una reunió a la Conselleria de Salut amb els professionals per poder plantejar mesures de millora.





Després de constatar una fuga de metges i pediatres, ha lamentat diferències territorials destacades entre la capital catalana i altres ciutats com les del Vallès, ha exemplificat el secretari d'Acció Sindical convençut que un ciutadà de Ciutat Vella té el mateix dret que una persona de Sabadell o Terrassa.





CATSALUT





La taxa de símptomes gripales s'ha estabilitzat durant la primera setmana en fase d'epidèmia, amb 299,4 casos per 100.000 habitants -lleugerament superior-, en què han augmentat un 20% els casos atesos en atenció primària, respecte a la setmana anterior, i han baixat un 12% els casos en urgències hospitalàries, ha explicat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira.





Als hospitals sentinella han ingressat 56 persones, enfront de les 11 anteriors, arribant a un total de 298 ingressos des d'octubre, i aquests dies han augmentat els ingressos de casos més greus, la qual cosa es correspon amb que en l'àmbit ambulatori s'han resolt les urgències menys greus, ha indicat Elvira en ser preguntat per la grip en roda de premsa de balanç de trasplantaments.





Ha explicat que en Nadal es va donar un gran pic, i que actualment s'està en un procés d'estabilització de les taxes, en el qual hi ha un 76% dels casos greus que no estaven vacunats, per la qual cosa ha insistit en la vacunació com a mesura important preventiva.





De fet, el 76% de les persones ingressades greus als hospitals pel virus de la grip no estaven vacunades, com recull el Pla d'Informació de les Infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac), publicat aquest dijous.





Durant la setmana de l'1 al 7 de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 75.412 urgències, 9.316 de les quals han requerit ingrés hospitalari (12,4% del total).