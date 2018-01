Catalunya aconsegueix el 2017 el "rècord" de 1.106 trasplantaments d'òrgans

Xifra rècord de trasplantaments a Catalunya





Catalunya va realitzar el 2017 un total de 1.106 trasplantaments d'òrgans, una xifra "rècord" que manté el territori entre els líders a nivell internacional per taxes de trasplantaments, ha explicat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, que ha observat que han augmentat un 5,7% dels donants cadàver, sobretot en casos de mort per aturada cardíaca en hospitals.





En roda de premsa aquest dijous, ha detallat que la taxa de donants ha estat de 44,1 per milió de població (pmp), enfront dels 47 pmp del conjunt d'Espanya i per sobre dels 30,8 dels Estats Units i la mitjana europea de 21,5, mentre que en trasplantaments la taxa catalana és líder, amb 146,5 pmp, i no coneixen una superior, enfront dels 103,4 d'Espanya, el 99,8 dels Estats Units i els 66,0 d'Europa.





Cada donació d'òrgans millora la qualitat de vida o salva vuit persones potencials a Catalunya, mentre que les de teixits arriben a cent beneficiaris, segons dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt), ha destacat Elvira, i ha afegit que només a un de cada deu casos de donants cadàver hi ha hagut una negativa de les famílies.





El director del CatSalut ha posat en valor "l'esforç i l'empatia dels ciutadans amb la donació, sense la qual aquesta excel·lència tècnica i situació d'estàndard de qualitat internacional no seria possible", a més de reconèixer la feina dels experts dels centres .





El director de l'Ocatt, Jaume Tort, ha explicat que cada dia es produeixen a Catalunya tres trasplantaments, i que el 2017 hi ha hagut 471 donants, entre els quals hay138 donants vius -un 6,1% menys- i 333 donants cadàver -un 5,7% més, enfront dels 315 de 2016-.





D'aquests, 216 van tenir mort encefàlica -un 2,9% més- i 117 mort en asistòlia -aturada cardíaca, un 11,4% més-, i Tort ha destacat que baixen les morts encefàliques gràcies a l'èxit del codi ictus i el codi infart "el que fa que persones se salvin i són donants que ja no es tenen".





Ha remarcat la necessitat d'aconseguir alternatives, com augmentar els donants de morts cardíaques fora d'hospitals, per als quals cal arribar amb molta rapidesa però en els que veu "marge per créixer".





36 TRASPLANTAMENTS A MENORS





Dels 1.106 trasplantaments d'òrgans, 780 han estat renals (+ 10,2%), 160 hepàtics (-4,1%), 89 pulmonars (+ 21,9%), 60 cardíacs (+ 9%), i 17 de pàncrees (+ 21,4%), mentre que 36 han estat a menors d'edat.





"Els malalts viuen en un país en què l'oportunitat de rebre un trasplantament és més àmplia, encara que això no vol dir que no hi hagi llista d'espera": 1.015 esperen un trasplantament de ronyó, 119 de fetge, 42 de pulmó, 30 de cor i 20 de pàncrees, i entre el total hi ha 16 nens en llista d'espera.