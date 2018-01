Desestimats els recursos contra el trasllat dels béns de Sixena

Trasllat de les obres de Sixena.





L'Audiència Provincial d'Osca ha desestimat els recursos de reposició interposats per la Generalitat, al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Museu de Lleida contra la sentència del jutjat d'Osca que ordenava el trasllat dels béns de Sixena.





En aquests recursos de reposició demanaven deixar sense efecte la resolució de l'Audiència per estimar que aquesta no havia tingut temps per debatre la sentència en què s'havia convocat a la Sala per la seva deliberació, votació i decisió.





Ara, l'Audiència, en un acte, explica que a la data en què es va produir la fallada d'aquests recursos, com passa "en assumptes de certa complexitat", es produeix "l'última deliberació", havent tingut lloc "deliberacions anteriors" entre els membres de la Sala.





Això suposa que "en un mateix dia pot aprovar-se el projecte definitiu de sentència, signar-la resolució i notificar-se a les parts, sense que això vulgui dir, òbviament, que no hi ha hagut deliberació".





La sentència de 30 de novembre de l'Audiència Provincial d'Osca va ratificar la dictada pel jutjat de primera instància d'Osca que ordenava la devolució de 44 obres ubicades al Museu de Lleida al Monestir de Sijena.





REUNIONS PRÈVIES PREPARATÒRIES





L'advocat de l'Ajuntament de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha indicat que l'Audiència Provincial d'Osca "ha deixat en evidència a la part catalana" perquè "era una obvietat que l'Audiència d'Osca havia mantingut reunions prèvies preparatòries, com així ho diu l'acte ara ".





Al seu entendre, això "era ben clar per a qualsevol jurista experimentat" i "més en un assumpte d'una gran transcendència com aquest".





Espanyol ha precisat que ara queda el tràmit de l'admissió dels recursos de cassació per l'Audiència Provincial d'Osca abans de remetre'ls al Tribunal Suprem, "que pot admetre'ls o inadmitirlos en el termini d'una o dues setmanes".