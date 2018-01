L'Ajuntament de Barcelona té preparat el seu pla de sequera que no preveu restringir serveis domèstics

Eloy Badia en roda de premsa.





L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les gestions per a l'aprovació del Protocol d'Actuació en el cas d'una possible sequera a la ciutat.





Els estadis previsibles que es plantegen, excepte en les emergències, que mai fins ara s'han donat, no contempla les restriccions en els serveis municipals ni domèstics.





Les situacions que planteja el protocol són de prealerta -amb un segon nivell que s'activaria si en sis setmanes i en les mateixes condicions es declarés la alerta-; alerta, que podria arribar a la primavera si les condicions no canvien; excepcionalitat, amb altres restriccions, i d'emergència, amb limitacions extraordinàries; tots els decreta la Generalitat, excepte el segon nivell de prealerta, que l'estableix l'Ajuntament.





En la fase d'alerta, l'Ajuntament no emplenar fonts ornamentals si no és amb aigua freàtica; prioritzarà la freàtica en la neteja urbana -el 20% podrà ser potable-; limitarà omplir piscines; els jardins privats es regaran només dos dies per setmana; els camps esportius hauran de regar amb la mínima quantitat d'aigua potable, i la neteja de vehicles només podrà realitzar-se en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació d'aigua., segons a explicat el regidor de Presidència, Eloi Badia en roda de premsa.





En situació d'emergència -que es donaria si no plogués durant diversos mesos, cosa que Badia ha afirmat que fins avui mai s'ha produït aquesta situació- es prohibirà regar jardins, regar camps esportius tant públics com privats, i l'Ajuntament no omplirà fonts ornamentals i reduirà la neteja urbana que fan servir aigua.





Pel que fa al proveïment domèstic, el regidor ha explicat que és competència de l'AMB i està treballant sobre el tema, però no contempla els talls de subministrament, sinó baixar la pressió





El proveïment d'aigua potable a Barcelona procedeix en un 80% de les conques del Ter i del Llobregat, mentre que el 16% procedeix de recursos subterranis d'aigua freàtica, i el 4% d'aigua dessalada a la planta situada al Prat de Llobregat (Barcelona), que situa la ciutat en un millor escenari que en l'última sequera prolongada, el 2008.





El protocol, que compta amb el vistiplau de la Generalitat, l'Ajuntament preveu estalviar un 14% de consum en un escenari d'alerta; un 50% en el d'excepcionalitat, i un 97% en el d'emergència, superant el percentatge que marca la Generalitat, que estableix que ha de ser del 5%, del 15% i del 25% en cadascuna de les fases.





Al llarg d'aquest mes, segons Badia, l'AMB i l'ACA signaran un conveni que ha de desenvolupar la institució metropolitana per a la reutilització de l'aigua i que compta amb el suport del regidor de la Presidència, d'Aigua i Energia de l'Ajuntament i vicepresident de medi Ambient de l'AMB.