Els 'comuns' també rebutgen la investidura telemàtica de Puigdemont

Elisenda Alamany en roda de premsa al Parlament.





La diputada electa d'CatECP al Parlament Elisenda Alamany ha rebutjat aquest dijous donar suport a una reforma del reglament per investir de manera telemàtica al líder d'JuntsxCat Carles Puigdemont: "Catalunya es governa des de Catalunya".





La número dos de Xavier Domènech ha recordat que, de moment, no hi ha una proposta en ferm en aquest sentit, però ha advertit que és "inimaginable" que un president pugui governar Catalunya des de Bèlgica.





"La prioritat és recuperar l'autogovern i això no es pot fer des de Brussel·les", ha raonat Alamany, que recorda que, a més, la seva formació ja ha deixat clar que no donarà suport a la investidura de Puigdemont ni la candidata de Cs, Inés Acostades.





Han explicat que, a diferència de Cs i del PSC, els 'comuns' no demanaran un informe als lletrats del Parlament perquè valorin si es pot dur a terme una investidura telemàtica que permetria a Puigdemont aconseguir la Presidència sense tornar a Espanya, on pesa sobre ell una ordre de detenció.





Ha aclarit que estaran pendents de l'informe que emetin els lletrats del Parlament, però que tot apunta que "no hi haurà sorpreses" i que demanaran còpia del sol·licitat pels altres grups.





Per això, ha advertit que una "interpretació excessivament creativa" del reglament, provocaria una resposta del Tribunal Constitucional, que impediria aquesta votació telemàtica i allargaria la intervenció de l'autogovern de Catalunya almenys dos mesos.





Alamany ha criticat els posicionaments que estan tenint tant JuntsxCat com ERC, perquè considera que s'embranquen en negociar tecnicismes del reglament, noms i repartiment de seients, en lloc de plantejar un projecte per recuperar l'autogovern de Catalunya.





"Els debats que escoltem no estan en la línia de com avançar el país, sinó en noms i en interpretació d'articles del reglament", ha lamentat.





Un projecte que els 'comuns' creuen que hauria d'assentar sobre tres eixos: "Un blindatge de la inversió social, la recuperació econòmica i la relació bilateral de tu a tu amb l'Estat espanyol".





Preguntada per com es pot arribar a aquesta relació amb el Govern central, ha recordat que qui ha aconseguit una majoria que permet governar són les forces independentistes i que, agradi més o menys, ha estat per elecció dels catalans, de manera que han de ser JunsxCat i ERC els que expliquin quin projecte tenen.





Per això, considera que tenen la responsabilitat d'arribar a un acord perquè el Govern de la Generalitat sigui català "i no el que decideix el Mariano Rajoy amb el 155".





CIUTADANS NO SUMA





Sobre el cop de porta que els 'comuns' van donar a donar suport al candidat de Cs a la Presidència del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha recordat el seu projecte "no sumava ahir, no sumava abans d'ahir i no suma avui".