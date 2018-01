El 10% dels adults té una funció pulmonar baixa

Implica major risc d'aparició de malalties cròniques.





Investigadors de l'Hospital Clínic i de l'Institut d'investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) han detectat que el 10% dels adults joves tenen una funció pulmonar baixa.





Això implica que no s'ha desenvolupat bé el pulmó i comporta un major risc d'aparició primerenca d'altres malalties cròniques.





Algunes malalties com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (Mpoc), problemes cardiovasculars i diabetis, i de mortalitat prematura.





L'estudi ha avaluat si s'associa una major prevalença i incidència precoç de malalties respiratòries, cardiovasculars o metabòliques en joves amb una funció pulmonar baixa.





Van utilitzar tres grups de població general de més de 15.000 persones en total, i després d'analitzar les dades, van veure que entre un 5% i un 15% dels participants d'entre 25 i 40 anys tenia una funció pulmonar baixa.





També van detectar que en aquest grup hi havia una major prevalença de malalties cardiovasculars i metabòliques, i que les comorbiditats apareixien deu anys abans que a les persones amb una funció pulmonar normal, així com que tenien una taxa de mortalitat més gran.





"Els resultats d'aquest estudi poden tenir implicacions a nivell clínic i de salut pública", ha explicat el director de l'Institut Clínic Respiratori, Àlvar Agustí, també cap d'equip en el Idibaps i membre del CIBERES.





El també professor associat de la Universitat de Barcelona ha recomanat realitzar espirometries, una prova barata i senzilla, en edats primerenques per implementar mesures preventives i fer un seguiment acurat en aquest grup, així com proporcionar mesures terapèutiques tan aviat com fossin necessàries.





MAJOR CAUSA DE DISCAPACITAT





Gràcies a les dades recollides en l'estudi, es va poder determinar que els fills de persones que tenen una funció pulmonar baixa tenien una funció pulmonar menor que els fills dels que la tenen normal.





La Mpoc és la major causa de discapacitat a tot el món, i anteriorment es considerava el tabac com el principal responsable de la malaltia, però estudis recents han demostrat que s'han de tenir també en compte factors de desenvolupament pulmonar en els primers anys de vida.





"Que hi hagi un desenvolupament anormal dels pulmons en els primers anys de vida pot indicar que altres òrgans del cos tampoc s'han desenvolupat correctament", ha explicat Agustí.