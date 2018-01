NH s'anota un 2,3% en borsa després de rebutjar la fusió amb Barceló

Els títols de NH van tancar a 6,26 euros.





NH Hotel Group s'ha anotat avui un 2,3% en borsa després que ahir el seu consell d'administració rebutja per unanimitat l'oferta realitzada per Barceló per fusionar els seus negocis.





Els títols de NH van tancar la j ornada borsària a 6,26 euros per títols.





Des de l'anunci de l'oferta de fusió, llançada per Barceló al novembre passat, les accions del grup hoteler, que cotitza al mercat continu, s'han revaloritzat més d'un 25%.





Tot i que Barceló no elevarà la seva oferta, algunes cases d'anàlisi com Berenberg ha elevat la seva recomanació el que demostra que NH podria seguir oferint valor mantenint-independent.





Alguns analistes com els de Bankinter ja la van catalogar de "poc atractiva" per a l'accionista minoritari de NH, almenys a curt termini, ja que no brindava l'oportunitat per vendre a canvi d'una contraprestació sinó decidir si continuarien o no com a inversors.





NH va argumentar el seu rebuig per considerar els termes de l'oferta "inadequats i no reflectir cap manera el valor real" de la companyia, a més de valorar "molt negativament" que no tingui "liquiditat" per als accionistes.





La família Barceló oferia en la seva oferta 7,08 euros per cada acció de NH Hotels, fet que suposa valorar la cotitzada en 2.480 milions d'euros, amb una prima del 27% per als accionistes del grup sobre el preu de cotització de l'últim trimestre .





L'operació plantejada per Barceló, mitjançant absorció, implicava que el grup mallorquí ostentés el 60% de la societat i la majoria en el seu òrgan d'administració, amb l'objectiu de crear el primer grup hoteler a nivell nacional.