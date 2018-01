Puigdemont recorda que el Constitucional va avalar la reforma del reglament del Parlament

Puigdemont continua a Bèlgica.





El president de la Generalitat cessat i líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha recordat que el Tribunal Constitucional va avalar la reforma del reglament del Parlament impulsada pels grups independentistes en la passada legislatura.





Ho ha fet en diversos apunts a Twitter precisament en un moment en què el reglament del Parlament centra el debat polític per si permet o no una investidura telemàtica.





Puigdemont es dirigeix als partits no independentistes per dir-los: "Si el TC no ens hagués donat la raó, podríeu seguir parlant de violar el reglament".









I, en al·lusió a la formació del nou Govern després que els independentistes hagin revalidat la seva majoria absoluta, afegeix: "Si la majoria de la ciutadania no hagués votat Repúblic a, podríeu governar. Si les dades no indiquessin el contrari, us quedaria un bonic relat apocalíptic ".





També apunta: "Si els tribunals espanyols no mantinguessin innocents a la presó, no podríeu intentar mantenir el que usurpasteis amb el 155 i les urnes del 21D us han tornat a negar".













"Si no fos per un poble valent, digne i decidit, ja seríem un territori subjugat amb la vostra regència, i si PSC, PP i Ciutadans, amb l'ajuda inestimable dels seus mitjans, no haguessin omplert cada dia els diaris parlant del 'monotema' , també s'hauria visualitzat la tasca del Govern en l'últim any i mig tot i els milers d'obstacles ", reivindica.