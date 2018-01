El Suprem posa el focus en l'AMI i Lloveras per la seva implicació en l'estratègia del 'procés'

Neus Lloveras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha reclamat noves proves sobre el paper que va jugar l'AMI sota la presidència de Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, en l'estratègia per aconseguir la independència de Catalunya.





El magistrat inclou entre els "elements objectius" reclamats a la Guàrdia Civil el contingut de les declaracions públiques realitzades per Lloveras en els actes pro independència els dies 13 de novembre de 2016 i 11 de juny de 2017.





En aquests actes, inclosos en els atestats de la Guàrdia Civil, es van pronunciar crides instant a la desobediència i l'incompliment de la llei o de les resolucions judicials.





El jutge Llarena també vol que la policia judicial l'informi de les reunions supramunicipals en què es va acordar l'estratègia que seguirien els Comitès de Defensa de la República a Sabadell, Igualada, i Manlleu.





El magistrat sol·licita a la lletrada de l'Administració de Justícia la documentació sobre la coneguda com a ruta cap a la independència, on l'AMI tenia assignat un paper coordinador entre els ajuntaments i la Generalitat presidida per Carles Puigdemón t.





A més dels estatuts de l'AMI, Llarena s'interessa pels diferents informes realitzats pel SitxCat (Interventors i Tresorers de l'Administració Local per la Independència).





Entre els sis documents, destaca un gener de 2017 al que l'associació presidida per Lloveras plantejava que els Mossos d'Esquadra deixessin de dependre funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal.





Un canvi que pretenia assegurar la correcta celebració del referèndum d'independència .La AMI va estudiar les possibles "incidències penals" per als Mossos, a més de les conseqüències que tindrien per altres funcionaris.





LLOVERAS RENÚNCIA





El 22 de desembre, el magistrat del Suprem va ampliar la investigació pel delicte de rebel·lió incloent a Lloveras ia altres rellevants càrrecs com l'expresident de la Generalitat Artur Mas.





La presidenta de l'AMI, que va ser la número 20 de la llista de JuntsxCat per Barcelona a les eleccions del 21 de desembre, ha admès aquest dijous que governar la Generalitat des de Brussel·les com pretén Puigdemont "pot semblar complicat".





Després d'anunciar que no repetirà com a alcaldable del PDeCAT a les municipals de 2019, Lloveras ha argumentat que no repetir com a alcaldable és una decisió coherent amb el seu plantejament que dues legislatures són suficients per a exercir el càrrec.





En preguntar en una entrevista a Onda Cero, si seguirà com a presidenta de l'AMI, ha reconegut que pot ser que es plantegi abandonar el càrrec "en un temps", però que ara aquesta qüestió no està decidida ni sobre la taula.