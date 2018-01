El Tribunal de Comptes cita Artur Mas "en els pròxims nou dies" per la consulta del 9N

Artur Mas anuncia que deixa de presidir el PDeCAT





El Tribunal de Comptes ha citat l'expresident de la Generalitat Artur Mas perquè comparegui "en els pròxims nou dies" per l'organització de la consulta del 9 de novembre del 2014.





Ho ha explicat Mas en una entrevista de 8TV, en què ha detallat que ha rebut la citació aquest mateix dijous.

També ha dit que s'ha notificat a "10 implicats més", entre ells els exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau.





Segons Mas, cap d'ells compareixerà físicament davant del tribunal, sinó que ho faran els seus advocats en el seu nom perquè "està permès fer-ho així".





"Això vol dir que s'inicia el judici al Tribunal de Comptes, que en uns mesos dirà si creu que som o no som responsables de tants diners" que es va invertir per a la consulta del 9N, ha dit, i ha reivindicat que en cap cas han malversat.





Per això, ha avançat que recorreran "a altres instàncies" si finalment se'ls condemna per aquesta causa per la qual ja han hagut de dipositar fiances i avals.