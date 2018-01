Ros (PSC) espera que les conseqüències del procés siguin "reversibles"

Àngel Ros, crític amb el 'Procés' i amb el 155





El president del PSC i alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha desitjat que siguin "reversibles" les conseqüències del procés independentista, entre elles la pèrdua d'autogovern, el deteriorament de relacions personals i l'empitjorament de l'economia, i ha afirmat que és urgent la formació d'un Govern i del Parlament.





"Les conseqüències no s'han fet esperar, pèrdua d'autogovern, que tant ens va costar aconseguir, deteriorament de relacions personals, empitjorament de l'economia, marxa d'empreses, i un creixent clima de desconfiança en el futur. És o no és irreversible? desitjaria que fos reversible", ha afirmat Ros en el dinar d'any nou amb els mitjans de comunicació de Lleida referint-se a 2017.





Ros ha asseverat que per a ell és "urgent que s'aclareixi la constitució del nou Govern i abans la Mesa del Parlament, amb la composició política que correspongui d'acord amb el resultat electoral i amb la distribució de forces parlamentàries".





"És imprescindible que Govern i Parlament treballin d'acord amb la legalitat, que permetin que pugui suspendre l'article 155 de la Constitució i recuperar les institucions catalanes que tant ens va costar recuperar", ha dit també.





"Ha estat un any molt difícil per les conseqüències d'un procés independentista que -vull dir-ho molt clar, em vull mullar- és inviable en un Estat fort que alguns van minimitzar i en un marc europeu i mundial basat en els estats, el resultat no ha beneficiat a ningú ", ha remarcat.





De l'any acabat ha dit també que ha estat "dur, difícil, trist, i amarg per diferents raons", i ha citat els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) i per les conseqüències del procés independentista.





"Ha estat dur veure com des de l'Estat no es feia política, veure com el Govern de la Generalitat es saltava les lleis, han estat dures les desproporcionades accions policials del dia 1 d'octubre i és dur veure part l'anterior govern de la Generalitat i representants d'entitats culturals i cíviques a la presó o fugits a Brussel·les, com va ser molt dur veure que Parlament i Govern vulneraven l'Estatut i la Consitución", ha agregat.





També ha lamentat el trasllat de les peces d'art sacre del Museu de Lleida al Museu de Sijena per ordre judicial en una operació en la qual va intervenir la Guàrdia Civil i que va ser recolzada pels Mossos d'Esquadra.





"Finalment, per rematar el 2017, s'ha comès un error polític, per part dels governs de l'Estat i d'Aragó emportant-unes obres d'art sense esperar al final del recorregut judicial. Jo sempre respectaré a la justícia, encara és un procés obert".