Interior confirma que equipararà els sous de la Guàrdia Civil als de la Policia el 2018

Interior promet igualar els sous policials





El Ministeri de l'Interior ha confirmat la seva intenció d'equiparar els sous de la Guàrdia Civil als de la Policia Nacional el 2018 i així ho ha explicat en una reunió amb representants d'aquests cossos, en el marc d'un pla plurianual que preveu dur a terme fins al 2020 i que pretén aconseguir l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra.





Els detalls d'aquest pla es faran públics la setmana vinent en consells extraordinaris dels dos cossos policials per tal d'incloure les partides econòmiques corresponents en els pressupostos generals de 2018.





La igualtat de sous és una reivindicació històrica, per tal d'igualar-se a la policia autonòmica catalana, ja que els Mossos d'Esquadra són els que tenen els salaris més alts.





Segons les previsions, l'augment de sou serà progressiu i Interior té un dossier que preveu una inversió de 1.500 milions d'euros, (500 milions per any) per aconseguir aquesta equiparació salarial.