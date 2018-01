​El Sindicat Autònom de Policia demana al Govern condecorar els agents que van participar als atemptats de Barcelona i Cambrils

Homenatge a las víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils





El Sindicat Autònom de Policia ha demanat a la Conselleria d’Interior la condecoració dels agents que van participar als atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017 i demana el reconeixement intern de tots aquells efectius que van participar en qualsevol circumstància relacionada amb els atemptats que van costar la vida de setze persones.





Segons ha explicat SAP-FEPOL en un comunicat, "després dels tràgics esdeveniments que van succeir a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost,- en el qual el Cos de Mossos d’Esquadra va respondre amb absoluta solvència i professionalitat-, la nostra organització sindical va adreçar un escrit a la Direcció General de la Policia".





Llavors va demanar "que es reconegués de manera efectiva el gran esforç que van realitzar tots aquells Mossos i Mosses d’Esquadra, tant per aquells que van participar de manera directa –molts d’ells ferits o posant en risc la seva pròpia vida-, com pels que van participar en la ràpida resolució dels fets i en la detenció dels terroristes".





L'escrit està datat del 7 de setembre del 2017 i, segons el sindicat policial, encara no hi ha hagut resposta per part del Departament.





En aquest sentit, el Parlament de Catalunya ja va concedir la Medalla d’Honor al Cos de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Local de Cambrils i els serveis d'emergències, com a agraïment als seus servidors públics.





"És per aquest motiu que no entendríem que el Departament d’Interior no condecorés els agents actuants, valorant un col·lectiu que amb el seu sobreesforç i professionalitat va protegir la seva ciutadania en un moment d’extrema gravetat", afegeix el comunicat.