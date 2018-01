L'IPC augmenta un 1,1% el 2017 en el conjunt d'Espanya i un 1,2% a Catalunya

L'IPC augmenta un 1,1 per cent el 2017





L'Índex de Preus del Consum (IPC) va augmentar un 1,1 per cent en el conjunt d'Espanya el 2017 i un 1,2 per cent a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fetes públiques aquest dimarts.





A Espanya, l'IPC es va mantenir estable (0,0%) al desembre en relació al mes anterior, però va reduir la seva taxa interanual sis dècimes, fins a l'1,1%, el nivell més baix de l'any i una dècima menys del que s'esperava .





D'aquesta manera, els preus acaben 2017 per sota de l'increment salarial pactat en conveni (1,43% fins a desembre), encara que per sobre del que van pujar els sous dels empleats públics aquest any (1%) i de l'augment que van experimentar les pensions (0,25%), amb les consegüents pèrdues de poder adquisitiu.





Tant la taxa interanual com la mensual se situen una dècima per sota de les dades avançades per Estadística a finals del mes passat (1,2% interanual i 0,1% mensual).





La taxa interanual de desembre és la setzena taxa positiva que encadena l'IPC interanual, i implica que els preus són a la fi de 2017 un 1,1% superiors als de fa un any.





L'IPC interanual va arrencar 2017 en el 3%, la taxa més alta des d'octubre de 2012. Al febrer es va repetir el mateix percentatge, però al març, per primer cop en set mesos, la inflació va retallar la seva taxa interanual fins al 2,3%.





Després de diverses pujades i baixades posteriors, l'IPC interanual es va situar a l'agost en l'1,6%, una dècima més que al juliol; va escalar fins a l'1,8% al setembre, per posteriorment baixar a l'1,6% a l'octubre, pujar a l'1,7% al novembre i acabar l'any en l'1,1%.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir en l'últim mes de l'any en el 0,8%.





TRANSPORT





En la reducció de l'IPC interanual de desembre ha influït el descens en més d'un punt i mig, fins a l'1,9%, de la taxa del transport, motivada pels preus dels carburants que van pujar al desembre menys que en el mateix mes de 2016.





A això se suma l'habitatge, la taxa baixa més d'un punt, fins a l'1,3%, a causa que l'increment dels preus de l'electricitat al desembre és menys que el registrat el 2016.





També va influir, encara que en menor mesura, la baixada dels preus del gasoil per a calefacció, davant l'augment de desembre de 2016.





CATALUNYA





L'IPC a Catalunya va augmentar dues dècimes al desembre de 2017 respecte al novembre per la pujada dels preus de l'oci i la cultura, i la taxa interanual s'ha situat a l'1,2,%.





Catalunya comparteix la mateixa taxa interanual que Cantàbria, Galícia i Comunitat de Madrid, autonomies tan sols superades per Melilla (1,4%) i les Illes Balears (1,3%).





A Catalunya, els preus que més han pujat, i amb diferència, han estat els de l'oci i la cultura, amb un increment del 1,6%, mentre que els que més han baixat han estat els del vestit i el calçat, un 0 , 9%, a causa que algunes firmes van avançar a desembre promocions i rebaixes en tèxtil.





Per províncies, Barcelona és la que presenta una inflació més alta al desembre, amb una pujada de dues dècimes, mentre que a Girona i Tarragona el repunt va ser d'una dècima ia Lleida els preus es van mantenir.





Pel que fa a la taxa interanual, el valor més alt el va registrar Girona amb un 1,4%, mentre que Barcelona, Lleida i Tarragona es van situar en un 1,2%.