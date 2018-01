Trump es refereix a Haití i El Salvador com a "països de merda"

Trump tracta Haití i El Salvador com "països de merda"





El president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat aquest dijous el proteccionisme mostrat per alguns congressistes cap als immigrants provinents principalment d'Haití, El Salvador i els països africans, als quals s'ha referit com a "països de merda".





"Per què deixem que totes aquestes persones de països de merda vinguin aquí?", ha asseverat el magnat durant una reunió amb diversos diputats al Despatx Oval, on els congressistes han suggerit restaurar l'estatus de protecció per als immigrants haitians i salvadorencs en el marc d'un acord bipartidista sobre immigració.





En aquest sentit, Trump ha suggerit que els Estats Units haurien, en comptes d'això, obrir les seves portes a ciutadans de països com Noruega, segons ha informat el diari local 'The Washington Post'.





Fonts de la Casa Blanca han assenyalat que durant la trobada, alguns congressistes com la senadora republicana Lindsey O. Graham i el demòcrata Richard J. Durbin, han destacat la possibilitat de prioritzar aquells països que ja es trobin en el sistema electrònic de visats de diversitat, el programa del qual han proposat retallar al 50 per cent.





El portaveu de l'Administració Raj Shah ha defensat el posicionament de Trump sobre la immigració sense fer referència clara a les declaracions del president.





"Alguns polítics a Washington decideixen lluitar a favor de països estrangers, però el president Trump sempre estarà del costat del poble nord-americà", ha manifestat Shah en un comunicat publicat després de la trobada.





Senadors republicans i demòcrates han arribat aquest dijous a un principi d'acord per protegir els immigrants que van arribar il·legalment als Estats Units sent nens, els anomenats 'dreamers', de la deportació, així com sobre d'altres mesures migratòries i de seguretat fronterera, que encara han de rebre el vistiplau del president.