Puigdemont està clar que no serà president

Pujol, el mag de la política catalana durant tants anys i moltes coses més com s'ha demostrat, solia dir, en privat, que la corda amb l'Estat calia tensar, però mai trencar-la. Així ho va fer durant tot el temps que va durar el seu regnat polític. Els seus deixebles, només han après la primera part de l'estratègia - algunes coses més també-, la segona, amb la vanitat per la núvols, han passat d'ella. Així s'ha arribat a la situació actual





Cuixart, Sánchez i Forn, en la seva compareixença davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera han renunciat a la DUI. És més, Sánchez i Forn han a manifestat la seva intenció de dimitir com a diputats si JuntsxCatalunya, el seu partit optaran per la declaració unilateral





Mentre això succeïa a Madrid, a la seu del Parlament, la presidenta en funcions, Carme Forcadell comunicava la seva intenció de no tornar a optar a presidir-de nou i defensava que qui el substitueixi ha de ser una persona que no tingui processos judicials. Un clar i explícit missatge a Puigdemón t que s'està aferrant, per sobre de tot, a un clau cremant.





Joan Tardà, en declaracions als mitjans de comunicació deia que "hi ha un bé superior que consisteix en que hi hagi govern a Catalunya". Això per al republicà està per sobre de Puigdemont i del propi Junqueras. Amb la claredat que el caracteritza el polític de Cornellà ha deixant en el seu just punt les intencions del seu partit, malgrat l'opinió de Marta Rovira que un cop més està sent desautoritzada pel recent acord amb l'ex-president fugit.





El posicionament públic de dues persones significativa d'ERC i les declaracions dels empresonats han de fer reaccionar a l'PDeCAT per forçar la renúncia de Puigdemont i deixar el camí lliure per a la formació del nou govern. El tema no tenen ja massa recorregut. El partit de Marta Pascal ha d'agafar les regnes del grup parlamentari del seu propi partit i designar -no hi ha molt on fer-ho- a la persona que ha de ser escollida. Pot ser una persona desconeguda, també ho era Puigdemont. Això sí, amb sentit comú i amb ganes de treure el país de la crisi en què es troba immers.





Puigdemont que faci un penúltim favor a Catalunya: que renunciï, perquè està molt clar que no va a ser president, per diversos motius que no cal explicar. Així de fàcil.





Deia Albert Einstein que: "Els problemes que tens avui, no poden ser resolts pensant de la mateixa manera que pensaves quan els vas crear".