Artur Mas anima Puigdemont a "pensar primer en el país"

Artur Mas anuncia que deixa de presidir el PDeCAT / EUROPA PRESS

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha convidat aquest dijous al líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont, a "pensar primer en el país" si no aconsegueix desbloquejar la via per ser investit telemàticament.





En una entrevista de 8TV, ha detallat que l'escenari ideal seria que Puigdemont aconsegueixi ser investit i espera que així sigui: "Però si s'arriba a un punt en el qual es posa en perill el projecte que defensa, a una situació límit final, cadascú ha de prendre les seves decisions ".





Recorda que ell mateix va optar per fer un pas al costat quan la seva investidura era un impediment per evitar la convocatòria d'eleccions, si bé assenyala que això no vol dir que Puigdemont hagi de fer el mateix.





"Ningú és imprescindible. Quan t'adones que la teva posició pot lesionar els interessos del projecte que defenses, si tens bon sentit de país, el natural és que facilitis la continuació del projecte", defensa.





Veu una diferència clara entre la seva situació abans de fer un pas al costat i la situació en què ara es troba Puigdemont: a ell li qüestionava la CUP, mentre que el líder d'JuntsxCat "té garantits" els suports suficients per ser investit.





El també expresident del PDeCAT, ha dit que el resultat del 21-D habilita Puigdemont a buscar tots els mecanismes per restituir el Govern cessat i està segur que ara aquesta buscant "una esquerda" que l'hi permeti.

També ha apuntat que el resultat del 21-D ofereix una altra lectura: que es pot defensar la independència de Catalunya però que el suport del 47,5% collit obliga a "replantejar l'estratègia, el ritme accelerat de fins ara i el calendari".





Preguntat per si interpretar el reglament del Parlament per investir telemàticament a Puigdemont suposa, precisament, seguir amb la mateixa estratègia que defensa replantejar, ha dit que "no és el mateix" i que s'ha d'estudiar la normativa de la Cambra en els pròxims dies.





"És normal que vulguis implementar el resultat del 21-D, que va ser un èxit electoral i que es tradueix en el fet que cal restituir el president de la Generalitat, i ara ha d'estar buscant alguna esquerda", ha dit.





Està convençut que "cal fer el que sigui per no repetir eleccions", com ell mateix va demostrar abans de dimitir, i reivindica que el nou Govern ha de plantejar perquè duri una legislatura i no poc temps.





Preguntat per si creu que Catalunya es pot governar des de l'estranger, ha dit que "no hi ha tradició en això" però que és important tenir en compte les circumstàncies excepcionals en què s'afronta la investidura.

"Entenc que estigui explorant totes les opcions per poder restituir el que va treure el 155 i segur que pensarà primer al país ia evitar la convocatòria de noves eleccions", afegeix.





Mas ha insistit que el fet d'haver deixat la presidència del PDeCAT no vol dir que abandoni la política, si bé sí la primera línia: "Deixo més espais lliures perquè el PDeCAT s'implementi amb més èxit després del triomf de JuntsxCat".





CAS PALAU





Preguntat pel judici del cas Palau, la sentència es farà pública el dilluns, ha assenyalat que "CDC pot sortir perjudicada" però no ell, que "ni tan sols" ha hagut de declarar.





També ha defensat que la relació amb el Palau es va entaular molt abans que ell liderés el partit, i ha recordat que CDC ha "assumit tota la responsabilitat, que és la pròpia desaparició".