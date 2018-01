Confinen la població de Les (Lleida) per un incendi en un camió amb gas natural

Emergència a Les per un incendi d'un camió amb gas natural





Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla especial Transcat, d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses, per un incendi a la cabina d'un camió que transportava gas natural a Les que ha obligat a confinar la població.





Segons un comunicat d'aquest divendres, el vehicle estava estacionat en un aparcament proper a la carretera N-230, que ha quedat tallada al trànsit des de les 09.30 hores.





Els Bombers de la Generalitat han destinat dues dotacions a extingir el foc, que ja ha estat apagat a la cabina i no ha afectat la cisterna.





A petició del Govern municipal, s'ha activat l'avís acústic per risc químic i s'ha demanat el confinament de la població, i el consistori ha evacuat el col·legi públic per traslladar personal i alumnes a l'Ajuntament.









No s'han registrat ferits per l'incident i només roman activa la flama de la vàlvula del camió per evitar que es formi un núvol de gas.