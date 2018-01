Iceta diu que el PSC no aniria a una investidura telemàtica i la impugnaria al TC

Iceta s'oposa a una investidura telemàtica





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha explicat aquest divendres que el seu partit no assistiria a una investidura telemàtica i que, en cas de produir-se, la impugnaria davant del Tribunal Constitucional (TC).





Ho ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio, en referència a una eventual investidura telemàtica o delegada de Carles Puigdemont (JuntsxCat), escenari que ha portat Iceta a sol·licitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que demani als lletrats de la Cambra un informe sobre la viabilitat d'aquesta mesura.





Iceta està convençut que no és viable una investidura d'aquest tipus i per això el PSC no participaria en això: "Ja no parlem només del discurs d'investidura, sinó el debat posterior" que el candidat ha d'abordar amb la resta de partits.





Per això, creu que Puigdemont "no es presentarà a la investidura i finalment s'obrirà pas en la majoria independentista la idea que no convé nomenar per a càrrecs persones que no poden desenvolupar-los".





I precisament s'ha referit a la dimissió d'Artur Mas de la presidència del PDeCAT i a la renúncia de Carme Forcadell a tornar a presidir el Parlament: "Si -els processos judicials- són un motiu per renunciar a presidir un partit o al Parlament, no ho és per presidir la Generalitat?".





Ha lamentat que Puigdemont es presentés com a candidat a les eleccions del 21 de desembre sabent que no podria tornar ni sotmetre a una investidura presencial: "Quan un accepta anar a unes eleccions sap que hi ha unes normes i que, si les guanya, ha de anar davant del Parlament".





Preguntat per la possibilitat que l'exconseller socialista i ara diputat d'ERC Ernest Maragall presideixi el Parlament, ha assenyalat que "té una experiència política acreditadísima que li dóna possibilitats per fer-ho molt bé", si bé ha exigit al successor de Forcadell que respecti la legalitat i preservi els drets del conjunt de diputats.





Preguntat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ha dit que "si es produeixen decisions il·legals, és obvi que hi pot haver una altra vegada una intervenció de l'Estat, cosa que no ens agrada però que és obvi".





INFORME JURÍDIC





El PSC ha registrat aquest divendres al Parlament un escrit signat pel líder del partit, Miquel Iceta, en el qual sol·licita a Carme Forcadell que encarregui un informe jurídic "urgent" als lletrats sobre l'adequació reglamentària d'una investidura telemàtica o delegada.





Els socialistes estan convençuts que una investidura d'aquest tipus és antireglamentària i volen que els lletrats ho analitzin i el plasmen en un informe el més aviat possible, tenint en compte que el límit per a una primera sessió d'investidura és el 31 de gener.





Però un informe d'aquest tipus només el pot demanar la Mesa del Parlament, que presideix Forcadell fins que dimecres es constitueixi la nova, i per això Iceta li demana a ella que sol·liciti formalment aquest informe.