ERC vol que Puigdemont sigui president però avisa que no és "imprescindible"

Tardà aposta per Puigdemont, però no a qualsevol preu





El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha mantingut aquest divendres l'aposta del seu partit per investir president Carles Puigdemont (JuntsxCat) però, davant els obstacles que es plantegen, ha avisat que ningú és "imprescindible" en el projecte sobiranista.





"El que és imprescindible és que hi hagi Govern perquè les persones són molt necessàries, algunes molt, però ningú és imprescindible", ha afirmat el republicà en una entrevista de TV3.





Tardà ha expressat que "tant de bo" el nou Govern estigui presidit per Puigdemont i vicepresidit per Oriol Junqueras, però no ha descartat un altre escenari perquè, segons ha al·legat, el prioritari és que hi hagi un Govern independentista i no tant qui ho encapçali.





El republicà ha assegurat en nom del seu partit que les negociacions entre les llistes independentistes tindrà un final positiu i que no es demoraran: "Afirmo i dono la paraula d'Esquerra que hi haurà Parlament la setmana que ve i que hi haurà Govern independentista".





Per ara JuntsxCat i ERC estan d'acord en constituir la setmana que ve al Parlament i unir els seus vots per formar una Taula de majoria sobiranista, però segueix en l'aire si investiran Puigdemont a distància: JuntsxCat ho veu factible i els republicans volen consultar primer als seus serveis jurídics.





Tardà ha demanat que el Govern prioritzi polítiques socials progressistes i ha descartat que hi hagi noves declaracions unilaterals des del Parlament: "La independència ja l'hem declarat i només la vam declarar. Declaracions ja no farem més".





Ha apostat per reconquerir un escenari de diàleg com a pas previ a la negociació i amb l'objectiu de "no descarrilar", i ha defensat que la República no es va implementar per evitar un escenari de major repressió cap a Catalunya.





PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT





Preguntat per si el diputat electe d'ERC, Ernest Maragall, seria un bon candidat a presidir el Parlament després de la renúncia a fer-ho de Carme Forcadell, Tardà ha expressat que l'exconseller té tota la confiança d'ERC: "Per a mi seria una persona magnífica".





També ha defensat la trajectòria de Forcadell al capdavant de la Cambra, en considerar que per a ERC la presidenta és "una joia, un exemple d'abnegació i intel·ligència i comportament digne", i ha pronosticat que el temps li donarà la raó.