Lady Gaga obre la gira europea a Barcelona després de cancel·lar al setembre

Lady Gaga obre a Barcelona la gira europea





La cantant nortemericana Lady Gaga obre aquest diumenge la seva gira europea 'Joanne World Tour' al Palau Sant Jordi de Barcelona després veure's obligada a cancel·lar el setembre sis setmanes d'actuacions per Europa per la fibromiàlgia que pateix.





Amb les entrades esgotades, la cantant, que repetirà a Barcelona el dimarts sense més parades a Espanya, viatjarà després a Itàlia, Holanda, Bèlgica, Regne Unit, Suïssa, Alemanya, Suècia, Dinamarca i França, tot acabant el 23 de febrer a Berlín.





Després del desplegament de la seva gira nord-americana, Gaga havia de visitar Barcelona el 21 i 22 de setembre, però el 18 del mateix mes la promotora Live Nation va informar que un dolor sever no li permetia continuar amb la gira tot i la "desolació" de l'artista.





A l'octubre, Gaga va anunciar la reprogramació de la gira europea, en la qual els espectadors podran escoltar els seus temes de sempre, però també el seu cinquè àlbum d'estudi, 'Joanne', disc que va debutar recentment al número 1 de la llista de Billboard, situant-se com la primera artista femenina a aconseguir-quatre vegades de manera consecutiva en aquesta dècada.





Reconeguda amb nombrosos Grammy, un Globus d'Or i una nominació als premis Oscar, Lady Gaga compta amb més de 30 milions d'àlbums i més de 150 milions de singles venuts, el que la converteix en un dels grans fenónenos musicals.





A les xarxes socials, la cantant compta amb més de 61 milions de seguidors a la seva pàgina de Facebook; 65.100.000 a Twitter, i 21,3 milions a Instagram.





Segons el portal de compravenda d'entrades StubHub propietat d'eBay, que ha extret algunes dades sobre la compra d'entrades per aquesta gira, els seguidors més fidels de Lady Gaga són els espanyols, sent el primer país per compres d'entrades per a la gira 'Joanne World Tour '.





En els concerts que se celebren aquest cap de setmana a Barcelona, els estrangers que han adquirit major nombre d'entrades han estat americans (6,5%), anglesos (4,8%) i russos (4,4%), molt per darrere de les compres estatals (71,8%).





TRANSPORT ESPECIAL





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà diumenge i dimarts un servei especial d'autobusos de baixada entre el recinte i la plaça Espanya a partir de la finalització dels concerts, cap a les 22.30 hores, aproximadament, ha informat l'operadora en un comunicat .





Per arribar fins al Palau, TMB ha recomanat utilitzar la línia 150 d'autobús, el servei també es veurà reforçat amb més vehicles entre les 17.30 i les 21 hores, i ha recordat que els diumenges i dies feiners el metro funciona fins a mitjanit.