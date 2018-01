L'escola Vedruna Gràcia assegura que el professor empresonat complia requisits per exercir el 2016

Professor a la presó preventiva per fotos inadequades de menors





L'escola barcelonina Vedruna Gràcia ha assegurat a la Generalitat que el professor en presó preventiva per tenir fotos de menors despullats complia el 2016 amb "els requisits" de la llei de protecció del menor per exercir com a docent, han informat fonts de la Conselleria d'Ensenyament.





El 2016 va haver una reforma de la llei de protecció del menor que obligava a acreditar la manca d'antecedents per delictes sexuals per treballar amb menors.





La Conselleria ha assegurat que no ha tingut coneixement del cas fins a finals de 2017, quan l'escola, de titularitat privada, ho va comunicar al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), en vigència del protocol establert.





PROTOCOL INTERN





L'escola va afirmar dijous en un comunicat que el 2015 va activar el seu protocol intern de seguiment després del "coneixement indirecte" d'una investigació per uns fets ocorreguts en el passat fora de l'àmbit escolar i que implicaven al docent.





Ni en el període de seguiment ni etapes anteriors "es va haver cap tipus de denúncia dels pares ni d'alumnes sobre comportaments inadequats, ni cap informació o requeriment per via judicial o policial", va remarcar el centre.





L'escola va assegurar que va suspendre la relació laboral amb el professor en ser detingut a finals de 2017 i va informar a l'administració educativa -Consorci d'Educació de Barcelona i Inspecció d'Educació- com marquen els protocols vigents i també a professors, alumnes i famílies de l'escola.





L'escola va enviar una carta adreçada a totes les famílies per informar-los amb la voluntat de fer-los partícips dels fets i posant-se a la seva disposició, i des d'aquest dia no ha rebut "cap informació o denúncia en relació al professor detingut de les famílies vinculades a la escola".





700 FOTOGRAFIES





El professor s'encuenta en presó preventiva per ordre judicial després que els Mossos d'Esquadra li trobessin imatges de menors despullats o mig despullats i que un menor afirmés que l'havia violat, han informat fonts coneixedores de la investigació.





Segons la investigació judicial, es tracta d'unes 700 fotos que corresponen a vuit joves de l'Agrupament Escolta Mas Guinardó ia deu exalumnes de l'Escola Vedruna Gràcia.