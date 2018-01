Preocupació per l'augment de les baixes per estrès entre els metges de Primària a Catalunya

Alerten de sobrecàrrega en els ambulatoris





El nombre de baixes per estrès i ansietat ha augmentat en els últims mesos entre els metges d'Atenció Primària a Catalunya, i a això se suma la dificultat per suplir els professionals malalts, fet que empitjora encara més les condicions laborals dels sanitaris.





Així ho han explicat a Catalunyapress diverses fonts del sector sanitari, que han aportat dades d'alguns centres i afirmen que, si bé el motiu de la baixa laboral d'una persona no es fa pública per motius d'intimitat i de protecció de dades, entre els companys del sector sí comenten que en un gran nombre de casos és o bé per estrès o bé per ansietat, com a conseqüència de la càrrega de treball.





Per exemple, a l'ambulatori Canaletas, a Cerdanyola del Vallès, hi ha un professional de baixa des de juny i la gran majoria de dies no es cobreix el seu lloc. Al mateix centre, hi ha una doctora de baixa des de fa vint dies i no hi ha substitut, i hi ha altres baixes més curtes que no s'han cobert.





Al centre de salut de Bufalà, a Badalona, en l'actualitat hi ha una baixa per estrès i una altra per trasllat que "es cobreixen puntualment".





Al Centre d'Atenció Primària (CAP) Centre Sabadell hi ha una persona en situació Pride, que es dóna quan el lloc de lloc de treball suposa algun tipus de risc per a l'embaràs i no es pot canviar el lloc de treball; la Seguretat Social dóna l'equivalent de la nòmina i l'empresa contracta un substitut. En canvi, al CAP Centre Sabadell no hi ha substitut d'aquesta persona.





A Badia del Vallès, hi ha una baixa d'un metge de família sense cobrir des d'octubre i un Pride no cobert des de fa mes i mig, al que se suma dos llocs d'infermeres no coberts des de fa dos mesos.





A Castellar del Vallès només estan cobertes un quart de les baixes d'UGAP (Unitats de Gestió d'Atenció Primària) i els pediatres estan doblant torns.





Fonts del sector sanitari han remarcat que entre els metges han augmentat els casos d'"ansietat per tanta feina" i d'"estrès per la pressió assistencial".





La llista segueix i a Teià hi ha tres baixes des de fa quatre mesos, i a Ocata, de cinc metges en plantilla, dos estan de baixa. No cobrir les baixes o cobrir-les parcialment empitjora encara més la tasca dels professionals, que manifesten sentir-se "a la vora del precipici".





VAGA





Per tot això, els professionals reivindiquen limitar a 25 les visites presencials per dia i que els CAP es tanquin a les vuit de la tarda com a màxim, segons un document intern en el qual no descarten anar a la vaga.





Reclamen que es cobreixin jubilacions, vacances, baixes i permisos, així com mecanismes de compensació en cas que alguna plaça no quedi coberta.





Volen "criteris clars de càrregues de treball per definir la dotació de professionals" i "conversió de tot contracte eventual actual i posterior que hagi superat/superi un període d'avaluació de quatre setmanes a interinitat o laboral indefinit".





En el mateix sentit, consideren imprescindible la "convocatòria pública de places no cobertes, amb especificació de sou, torns i dispositiu d'on es prestarà el servei".





Inclouen que els informes de totes les sol·licituds de radiologia estiguin llestos en un màxim de 72 hores, i que "tots" els especialistes hospitalaris puguin fer la recepta electrònica de medicació fins a donar d'alta al pacient en Atenció Primària".





LLISTES D'ESPERA





La millora de les llistes d'espera dels especialistes hospitalaris és necessària per "donar resposta als problemes de salut que no pot resoldre l'Atenció Primària". Argumenten que, en l'actualitat, les demores sovint són de molts mesos i generen "innombrables" visites de seguiment al primer nivell.





"Proposem que si els serveis hospitalaris que han d'atendre aquestes persones no poden oferir el servei en els terminis que marca la llei, es destini el pressupost assignat a aquest efecte a un altre hospital públic que sí ho pugui oferir", afegeix el document.





METGES DE CATALUNYA





El secretari del sector d'atenció primària Metges de Catalunya, Óscar Pablos, ha explicat que ha augmentat de manera "impressionant" el nombre de consultes d'afiliats al sindicat sobre situacions d'estrès.





A mode d'exemple, Pablos ha destacat l'"angoixa" que li genera a un metge d'Atenció Primària anar al seu lloc de feina amb la dificultat d' "atendre bé" el nombre de pacients que arriben a la consulta, proporcionant el temps adequat.





Segons Pablos, la tònica habitual per part de la Conselleria de Salut davant la no cobertura de baixes, és que no troben metges disponibles. El paradoxal, destaca el representant sindical, és que hi ha professionals joves que han finalitzat el MIR però que estan optant per dirigir-se al sector privat, per un canvi d'especialitat o per marxar a l'estranger.





En el cas de qui opta per una altra especialitat, solen ser sectors que no estan en contacte amb pacients, com ara radiografies.