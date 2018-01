El jutge impedeix a Junqueras, Forn i Sànchez anar al Parlament però permet que puguin delegar el vot

Deneguen canvi de presó a Junqueras





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena impedeix l'exvicepresident català Oriol Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez assistir al Parlament per prendre possessió com a diputats electes, i ha instat la Cambra catalana que habiliti els instruments necessaris per a això.





El magistrat instructor declara la "incapacitat legal prolongada" d'aquests investigats per la qual cosa insta la Mesa del Parlament a arbitrar el procediment perquè deleguin els seus vots en un altre diputat, mentre subsisteixi la seva situació de presó provisional.





D'altra banda, sobre la petició realitzada per Junqueras per ser traslladat a un altre centre penitenciari, el jutge del Suprem el rebutja "sense perjudici que tal reclamació pugui ser cursada a l'autoritat penitenciària competent".





JORDI SÀNCHEZ ACATA LA CONSTITUCIÓ





Jordi Sànchez, ha acatat expressament la Constitució i l'Estatut d'Autonomia en un escrit dirigit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en el qual sol·licita sortir de presó i ha rebutjat la unilateralitat de la declaració d'independència de Catalunya.





En aquest escrit, presentat un dia després de declarar davant el magistrat que investiga els fets relacionats amb el procés sobiranista, exposa que la seva situació personal ha canviat, en haver estat elegit diputat a les eleccions del 21 de desembre, i que és similar a la d'altres investigats en la causa que es troben en llibertat.





En aquest sentit, explica que una vegada que es va presentar a les eleccions del passat 21 de desembre ja va fer una "acceptació del vigent marc constitucional, sense perjudici del manteniment de la legítima voluntat de modificar-lo per vies sempre legals, pacífiques i democràtiques".





Això no treu que discrepi de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ni que s'hagi "inalterat els seus postulats ideològics", afegeix.





"Aquesta circumstància ha estat clarament ratificada en la seva declaració manifestant d'una banda el jurament o promesa a acatar la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia que ja ha deixat presentat per escrit al Parlament", subratlla l'escrit.