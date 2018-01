JuntsxCat diu que "no hi ha res que impedeixi" la investidura de Puigdemont

Els diputats de JuntsxCat a Brussel·les.





La diputada d'Junts per Catalunya Elsa Artadi ha defensat des de Brussel·les que "no hi ha res que impedeixi" la investidura en la distància de Carles Puigdemont com a nou president de la Generalitat.





Artadi ha advertit que li correspon al president del Parlament i no als lletrats de la Cambra decidir quins són els límits d'aquest reglament.





"Qui ha de decidir com s'aplica el reglament és ben el president del Parlament i la taula o el ple del Parlament", ha defensat la número 10 de la candidatura d'JxCat per Barcelona, després de ser preguntada per si el seu grup acataria una opinió desfavorable dels lletrats.





Artadi ha subratllat que de moment no hi ha "cap informe" oficial i ha afegit que en altres ocasions alguns dels seus pronunciaments han estat "validats o no" pel Tribunal Constitucional.





"A qui toca decidir com s'aplica el reglament en cadascuna de les circumstàncies és el president del Parlament o al ple del Parlament, que és sobirà i decideix com s'aplica el reglament", ha reiterat.





La que va ser cap de campanya de la formació ha volgut subratllar que "no hi ha res que impedeixi l'elecció" de l'expresident català de nou.





Així, Artadi ha demanat la "confiança" dels diputats perquè "d'acord amb la legitimitat del president Puigdemont i amb els resultats electorals, votin com van fer just fa dos anys el president Puigdemont".





"Els nostres plans A, B i Z són sempre investir el president Puigdemont utilitzant el reglament, com no pot ser d'una altra manera", ha reblat.





Així ha indicat que contemplen "tots els instruments" que permeti el reglament parlamentari i ha assegurat que en la formació no descarten cap opció, després de ser preguntada per una possible volta de Puigdemont.