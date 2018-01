Fiscalia i l'exparella demanen presó per Joana Rivas

Francesco Arcuri, exparella de Juana Rivas.





L'equip jurídic de l'italià Francesco Arcuri, l'exparella de Joana Rivas, s'ha mostrat "satisfet" amb la postura presa per la Fiscalia de Granada, que ha sol·licitat cinc anys de presó per a aquesta mare de Maracena.





La Fiscalia acusa Juana Rivas de sostracció de menors després que passés gairebé un mes il·localitzable amb els seus fills sense lliurar al pare, i preveu presentar la setmana que el seu escrit d'acusació.





L'equip d'advocats que defensa a Juana Rivas sosté que, tot i que es tracta d'un escrit d'acusació provisional "bastant dur" per part del fiscal, deixa "bastant marge per a la defensa".





Així, presentaran també en breu el seu escrit davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Granada, que està portant el cas, per demanar la lliure absolució del seu patrocinat.





El fiscal acusa Juana Rivas de dos delictes de sostracció de menors, un per cada fill, i sol·licita un total de cinc anys de presó per a ella.





També demana la inhabilitació especial per a aquesta mare de Maracena (Granada) per exercir el dret de pàtria potestat sobre els nens per un termini de sis anys, a més del pagament de les costes.





L'advocat de Arcuri a Espanya, Enrique Zambrano, ha assenyalat que "comparteix" la tipificació que ha fet la Fiscalia, tot i que entén que els fets també són constitutius d'un delicte de desobediència judicial, després que Rivas incomplís les resolucions que l'obligaven a lliurar als seus dos fills.





L'equip d'advocats que defensa a Juana Rivas, encapçalat per José Estanislao López, discrepa d'aquesta valoració i afirma que hi ha "molta marge per a la defensa", ja que sostenen que l'escrit del fiscal no té tots els elements que giren al voltant de aquest cas.