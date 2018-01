El Govern central veu en la renúncia de Mas i Forcadell els efectes del 155

Méndez de Vigo després del Consell de Ministres.





El portaveu del Govern, Iñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que les renúncies de Carme Forcadell, Artur Mas o Carles Mundó són els efectes que va produint "lenta però inexorablement" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Al seu entendre, si alguna cosa s'ha "après de la deriva secessionista és que no es pot estar al marge de la llei".





En roda de premsa després del primer Consell de Ministres del nou any, el ministre ha insistit que un dels objectius principals del Govern per 2018 és la normalització política al territori català.





Méndez de Vigo ha assenyalat que la realitat es va imposant i que, segons el parer del Govern, ho demostra la renúncia a presidir el parlament català de Carme Forcadell i el seu reconeixement que ha d'ocupar el càrrec algú sense causes judicials obertes.





També, la renúncia d'Artur Mas a presidir el PDeCAT, la renúncia a la política del dirigent d'ERC Carles Mundó o la dimissió de Neus Lloveras com a presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència.





"La realitat és que els secessionistes no han aconseguit cap objectiu, només fer mal als catalans en comptes de servir als seus interessos", ha dit el portaveu.





"L'aplicació del 155, lenta però inexorablement, està produint els seus efectes i aspira a provocar la normalitat institucional que és el que necessita Catalunya", ha continuat Méndez de Vigo.





En aquest sentit, ha assenyalat que l'aplicació del 155 ha servit per "frenar i revertir" el "deteriorament" que s'havia produït a Catalunya amb el desafiament secessionista.





INVESTIDURA TELEMÀTICA





Sobre la possibilitat que Carles Puigdemont pugui ser investit president de la Generalitat tot i continuar fugit a Brussel·les, Méndez de Vigo ha reiterat que és necessària la presència al Parlament del candidat que vulgui ser elegit.





"El Govern recorreria immediatament qualsevol reclam, sense vacil·lació", ha confirmat.





El ministre ha assenyalat que el reglament del Parlament és "molt clar" i no preveu un debat d'investidura que no sigui "presencial".





Segons ha afegit, davant el caràcter "personalíssim" de la presentació del programa de govern no cal que es realitzi "des del plasma".





"Hi ha tot s'uneixin sèrie de raons jurídiques que abonen la tesi que la presència ha de ser real", ha abundat, per afegir que és "impossible" exercir les funcions de president de la Generalitat no estant present a Catalunya.





Per això, ha dit que la pretensió de Puigdemont de ser investit telemàticament és "una fal·làcia" i "irrealitzable" perquè "va contra els textos jurídics, però sobretot contra el sentit comú".