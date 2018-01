El 90% dels professors viu situacions de violència a les escoles

Els docents conviuen amb situacions de violència.





El 90% del personal docent identifica i conviu amb situacions de violència en els centres d'educació primària i secundària d'Espanya.





Així ho mostra un estudi realitzat per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sobre un total de 2.000 qüestionaris a totes les comunitats autònomes.





Les situacions de violències més habituals que descriuen són baralles, insults i vexacions entre companys i companyes, vandalisme i destrossa del material escolar.





Però també violència psicològica, episodis i conflictes amb un component racista i enfrontaments a través de xarxes socials, com WhatsApp.





Els docents, per la seva banda, descriuen amenaces per part d'alumnat i famílies, falta de respecte i reconeixement de l'autoritat docent, violència psicològica i situacions d'indefensió.





D'aquesta manera, segons l'estudi, més de la quarta part dels enquestats considera que la vida al centre no és agradable i que la disciplina és insuficient.





I el que és pitjor, el 75 per cent entén que el professorat té molt poca o cap autoritat.





Des del sindicat demanen un pacte social, en el qual s'involucrin tots les agents de la comunitat educativa però també altres actors, com polítics i pares, per convertir els centres en espais de "tolerància zero" cap a la violència.





"Més enllà de les situacions greus de violència, amb casos d'agressions o assetjament escolar, diàriament se succeeixen episodis més subtils i latents a les nostres aules que no hem de tolerar, actuant de manera preventiva", han manifestat des CSIF.





LES RETALLADES DE PERSONAL NO AJUDEN





Des del sindicat també sosté que les retallades de personal i l'increment d'alumnes per classe dificulta la prevenció d'aquest tipus de situacions.





També demanen incrementar la formació del professorat, adoptant mesures específiques per lluitar contra l'assetjament escolar a través de les xarxes socials.