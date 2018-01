L'Ibex tanca amb un avanç del 0,48% i per sobre dels 10.400 punts

La segona setmana de l'any l'Ibex 35 tanca amb un avanç del 0,48%.





L'Ibex 35 ha posat fi a la segona setmana de l'any amb un avanç del 0,48% respecte al tancament de divendres passat i ha aconseguit consolidar-se aquests dies per sobre de la cota dels 10.400 punts (10.462,4).





El selectiu espanyol aconsegueix així sumar vuit sessions en positiu de les nou que han tingut lloc aquest any i acumula una revaloració del 4,16% des de l'última sessió de 2017. Aquest divendres, l'avanç ha estat del 0,26%.





La major pujada de la jornada l'ha protagonitzat Dia, amb un impuls del 4,25% que l'ha portat a assolir els 4,53 euros per acció.





Per darrere s'han situat Arcelor Mittal (+ 1,57%) i BBVA (+ 1,41%), també amb forts ascensos, però menys accentuats que en el cas del grup de distribució.





En terreny positiu, han acompanyat a aquestes empreses valors com Indra (+ 0,77%), Iberdrola (+ 0,77%), Bankinter (+ 0,64%), Mediaset (+ 0,64%) i Mapfre (+ 0,56%), entre d'altres.





Per contra, Ferrovial ha liderat les caigudes del dia amb un retrocés del 1,52%, fins als 19,03 euros per acció, seguida per Técnicas Reunidas (-0,98%), Cellnex (-0,73%), Acciona (-0,64%) i Siemens Gamesa (-0,48%).





A la resta d'Europa ha regnat també l'optimisme de les borses, ja que el parquet de París ha pujat un 0,52%, el de Frankfurt un 0,32% i el de Londres un 0,2%.





En els mercats de deute, la prima de risc espanyola, que aquest divendres ha baixat dels 100 punts bàsics, se situava al tancament de sessió en els 96,8 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a deu anys en el 1,498%.





Mentrestant, als mercats de divises, l'euro seguia fort en una sessió en què ha arribat a escalar a nivells màxims des 2014. En el moment del tancament de la jornada borsària, s'intercanviava per 1,21319 dòlars.





OBVIANT INCERTESA POLÍTICA





Segons l'opinió de l'analista de XTB Joaquín Robles, el selectiu espanyol, amb aquestes dades positives, "sembla estar obviant la incertesa política que tant el va frenar el passat trimestre".





Segons apunta l'expert, gràcies als nous màxims a Wall Street ia la millora de previsions a la macro europea, l'índex s'està impulsant a una estabilització per sobre dels 10.450 punts.





Pel que fa a valors concrets, destaca el bon comportament de la banca espanyola. Els representants bancaris en el selectiu tanquen la setmana amb fortes revaloracions: Banc Sabadell (+ 5,89%), CaixaBank (+ 5,15%), Bankia (+ 4,86%), Santander (+ 4,28%), Bankinter (+ 3,98%) i BBVA (2,68%).





No obstant això, ha estat ArcelorMittal la companyia amb major revaloració, fins a un 7,72%, recolzada per factors com el repunt de les matèries primeres, la caiguda del dòlar i les bones perspectives per als emergents de cara a aquest any.





Siemens Gamesa també s'ha disparat per sobre del 5% i puja prop d'un 10% en el que va d'any, a la calor de la possibilitat que guanyi un projecte de 500 milions d'euros al Brasil, la millora de les seves previsions per diversos bancs d'inversió i la pujada generalitzada de les seves competidores ha motivat aquesta pujada.





Aquesta setmana, l'Ibex 35 s'ha comportat millor que els seus homòlegs Cac (París) i Dax (Frankfurt), en gran part per la forta ponderació que té el sector bancari sobre el selectiu espanyol.