El PDeCAT demana la compareixença de Zoido i Dastis per les "irregularitats" del vot exterior

Jordi Xuclà a la Cambra baixa.





El PDeCAT vol que els ministres de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, expliquin aquest mes al Congrés les "irregularitats" denunciades per "milers de catalans" residents a l'estranger per votar a les eleccions del 21 de desembr e.





El portaveu adjunt del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha justificat la presència dels dos ministres en seu parlamentària com "màxims responsables" de les "anomalies" registrades en el vot exterior "i de la conseqüent vulneració d'un dret fonamental".





De forma paral·lela, Xuclà ha registrat una bateria de preguntes al perquè el Govern aclarece les causes per les quals "no funciona correctament ni amb garanties" el procés de vot per correu en el cas dels residents a l'exterior.





En la mateixa línia, el també coordinador de diputats i senadors del PDeCAT vol saber quines millores de gestió pensa aplicar l'Executiu de Mariano Rajoy per garantir el dret a vot dels catalans a l'estranger.





El partit català ha posat a disposició dels afectats un correu electrònic (contacte@partitdemocrata.cat) perquè expliquin el seu cas.





DOCUMENTACIÓ PER PODER VOTAR





En concret, Xuclà posa com a exemple que a Mèxic, Equador i Aràbia Saud í no ha arribat cap documentació per poder votar, i que en el cas del Brasil tampoc ha arribat papereta alguna a Brasília, la seva capital.





Apunta, a més, casos "surrealistes" com el de Sidney (Austràlia), on el personal del consolat va convocar una vaga els mateixos dies en què s'havia de presentar el vot per correu.