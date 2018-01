Sanció al diari ABC per publicar una entrevista a Arrimadas el dia de reflexió

La portada d'ABC el 20D.









La Junta Electoral Central ha acceptat la denúncia del PP i ha obert un expedient sancionador al diari ABC per dedicar la seva portada a Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans, el dia de reflexió de les passades eleccions catalanes del 21 de desembre.





En una resolució adoptada aquesta setmana, el màxim organisme arbitral interpreta de publicar en portada l'entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexió podria "conculcar la prohibició de difondre propaganda electoral o realitzar cap acte de campanya electoral".





"Aquests fets podrien constituir una infracció electoral susceptible de ser sancionada amb multa de 100 a 1.000 euros", afegeix la resolució.





L'expedient sancionador fa responsable de la portada al director del diari, Bieito Rubido.





La JEC recorda també que l'expedientat té la possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat, el que permetria reduir la sanció a 800 euros.





Si bé la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.





Si no reconèixer voluntàriament la responsabilitat, la instructora donarà 10 dies a l'expedientat per aportar les al·legacions o documents que estimi convenients en la seva defensa i, si escau, per proposar la pràctica de prova, concretant els mitjans de què pretengui valer-se.





Això sí, no es considera necessari donar trasllat de la denúncia al ministeri fiscal, com també reclamava el PP.