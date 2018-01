Descobreixen com prevenir la mort neuronal en casos d'Alzheimer i ictus

Protegeix les neurones del dany del Parkinson o l'epilèpsia.





Una investigació espanyola ha revelat un procés que protegeix les neurones del dany que pateixen quan es produeix un ictus o en diferents malalties neurodegeneratives, com l'Alzheimer, el Parkinson o l'epilèpsia.





En la troballa han participat investigadors del Centre de Recerca en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid (UAM).





El mecanisme també actua en cèl·lules cancerígenes, encara que en aquests casos amb efectes patològics, i els autors consideren que el seu descobriment obrirà la porta al desenvolupament de nous fàrmacs i teràpies.





En l'ictus o infart cerebral i en malalties neurodegeneratives com les ja citades, l'esclerosi múltiple o la lateral amiotròfica (ELA), hi ha un mecanisme conegut com excitoxicidad que actua directament sobre les neurones, provocant la seva mort.





Les neurones, que pateixen oxidació amb l'envelliment, tenen mecanismes de resistència que els permeten sobreviure i continuar funcionant al llarg de la vida d'una persona.





Però aquests desapareixen en un cervell que ha patit danys aguts, com els produïts per l'ictus, o perden gradualment efectivitat en malalties com l'Alzheimer.





Amb la desaparició o deteriorament del mecanisme de resistència, les neurones queden desprotegides i exposades a danys irreversibles.





En aquest treball han descobert, per una banda, que la proteïna kinasa D (PKD) és clau en la supervivència neuronal, perquè la excitoxicidad actua directament sobre ella, desactivant.





I d'altra banda, han dissenyat una forma mutada de la PKD que genera un nivell molt alt de protecció per a les neurones fent-les més resistents a l'oxidació patològica.





CÈL·LULES CANCEROSES





La directora del grup de Noves Dianes en Neurodegeneració i Neuroprotecció al CIBERNED, Teresa Iglesias, demana cautela perquè els fàrmacs i teràpies dirigides a protegir o potenciar l'efecte neuroprotector de la PKD han de ser altament selectius per evitar estimular la supervivència no desitjada d'un altre tipus de cèl·lules.





"Aquesta proteïna, que ajuda a la supervivència neuronal, està molt potenciada en cèl·lules canceroses i afavoreix el seu creixement desmesurat", ha explicat aquesta experta, principal autora de l'estudi.