L'Institut de la Dona considera vexatori el cartell del carnestoltes de Terrassa i exigeix ​​la seva retirada

El cartell del Carnestoltes de Terrassa és objecte de polèmica





L'Institut de la Dona ha exigit aquest divendres la retirada del cartell amb què es publiciten els carnavals de Terrassa (Barcelona), en el qual apareix dibuixada una dona nua amb punys aliens a cada pit i una mà entre les cames, per considerar que és "vexatori".

"El respecte als drets de les dones també suposa el respecte a la representació de la seva imatge, de manera que cal rebutjar rotundament qualsevol forma de cosificació i d'utilització del cos femení com un reclam i un objecte sexual", diu el comunicat.

Segons el parer d'aquesta institució, "ni l'humor, ni la sàtira, i molt menys la simple crítica política poden servir de justificació per vulnerar aquests drets".

"La imatge del cartell del carnaval de Terrassa presentat per l'entitat 'La Mascarada' d'aquesta localitat, suposa, més en el context actual de denúncia global de la 'normalització' de la violència i l'assetjament sexual cap a les dones, reforçar els comportaments i actituds culturals que es volen combatre", asseguren.

L'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats condemna "de manera ferma i permanent" qualsevol tractament "vexatori de la imatge de les dones", com segons la seva opinió passa amb l'esmentat cartell.

Per això, exigeix la immediata retirada del mateix i es demana "una reflexió col·lectiva, especialment dels qui ostenten responsabilitats públiques, sobre el perjudici a la igualtat entre dones i homes que aquest tipus de creativitats representen, així com un esforç per eradicar-les".