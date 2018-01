La Policia podria detenir Puigdemont al Parlament si va per a la investidura

Carles Puigdemont en una sessió del Parlament de Catalunya





La investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat va sumant obstacles. Al rebuig dels lletrats del Parlament d'una investidura telemàtica es suma ara la decisió dels serveis jurídics de l'Estat que han confirmat que la Cambra deixarà de ser inviolable "si a l'interior hi ha una persona perseguida per la Justícia".





Així, en el cas que Puigdemont decidís acudir al ple per a la seva investidura la Policia comptaria amb l'autorització d'entrar en acció immediatament per detenir-lo. L'altra opció és renunciar a l'acta de diputat i deixar pas a un altre candidat.





La mateixa direcció de l'PDeCAT li ha enviat un missatge d'alerta. Li aconsellen tornar amb més dies d'antelació, de manera que, després d'ingressar a la presó, pugui demanar un permís penitenciari per a acudir a votar a la investidura, tal com estan gestionant Junqueras i altres diputats.





De tornar el mateix dia del Ple, tant ell com els tres exconsellers que l'acompanyen a Brussel·les s'exposen a ser detinguts abans d'arribar al Parlament, provocant, d'aquesta manera, que no s'aconsegueixi la majoria independentista.





D'altra banda, segons revela aquest dissabte El Confidencial Digital, al Govern i els serveis d'informació tenen por que les intencions de Puigdemont siguin altres: "No descartem en absolut que compleixi amb la seva paraula de no tornar fins a la investidura i que intenti colar-se en al Parlament per sotmetre per sorpresa a la votació i ser nomenat president", diuen fonts d'aquests serveis. "Veiem Puigdemont capaç de tot, fins i tot d'amagar-se en un cotxe per passar la frontera i mantenir-se al maleter fins a l'aparcament del Parlament", afegeixen.





COP D'EFECTE





Una opció que no es descarta ja que "hi ha persones de JxCAT que aposten per aquesta maniobra, per donar així un cop d'efecte i provocar la imatge d'un president acabat d'investir sent detingut per la policia". No obstant això, expliquen alts càrrecs d'Interior, aquest hipotètic pla de Puigdemont no prosperarà perquè "serà detingut en el mateix moment en què comparegui al saló de plens i es confirmi, d'aquesta manera, que es troba dins del Parlament".





També assenyalen que tot i que l'Estatut de Catalunya parla de "inviolabilitat del Parlament", aquesta condició deixa d'existir a la Cambra "en el moment en què es té constància que dins hi ha un fugit de la Justícia, ja que llavors es pot actuar com en qualsevol altre edifici". Una conclusió que confirmen els serveis jurídics de l'Estat. Així si Puigdemont opta per colar-se a l'edifici, no es pot sotmetre a la votació perquè serà detingut abans.





JxCAT ha intentat fins al final convèncer ERC que doni suport a una reforma exprés del reglament del Parlament per aprovar el vot telemàtic, amb la finalitat que Puigdemont pugui votar i ser investit des de Brussel·les, però els republicans van advertir que només donaran suport la mesura si comptava amb el vistiplau dels lletrats de la Cambra. Així, el rebuig dels juristes a aquesta maniobra deixa, per tant, als antics convergents sense altra sortida que no passi pel retorn de Puigdemont.