Primera reunió des del 21D de Podem, IU i CatComú per analitzar resultats

Elisenda Alamany, Pablo Iglesias, Ada Colau i Xavier Domènech





Podem, Esquerra Unida i CatComú reuniran aquest dissabte als seus respectius òrgans de direcció per primera vegada des que va començar l'any i des que es van celebrar les eleccions catalanes del 21 de desembre, en què la coalició amb la qual van concórrer aquestes forces, CatComú- Podem, va perdre tres escons respecte als comicis de 2015.





Aquestes trobades serviran no només per fer balanç de 2017 i planificar el 2018, sinó també per analitzar en profunditat uns resultats que els van situar "a l'oposició", tal com va reconèixer el cap de llista, Xavier Domènech, i sense capacitat de ser clau per formar el nou Govern i acabar el bloqueig a Catalunya, com aspiraven.





En el cas del partit morat, els membres del denominat Consell Ciutadà Estatal (CCE) --compost pels 60 dirigents elegits en la darrera Assemblea de Vistalegre, pels secretaris generals autonòmics i pels representants dels círculos-- es reuniran a partir de les 10.00 hores al Cercle de Belles Arts de Madrid.





PABLO IGLESIAS PRIORITZA ELS TEMES SOCIALS ALS TERRITORIALS





Com és habitual, serà el secretari general, Pablo Iglesias, l'encarregat d'obrir la jornada, amb l'exposició en obert de l'informe polític que porta preparant les últimes setmanes, en què ha romàs completament allunyat dels focus.





De fet, serà la primera intervenció pública que protagonitzarà des del 19 desembre, quan va participar en el míting de tancament de campanya que va celebrar a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) la coalició CatComú-Podem; és a dir, abans fins i tot que tinguessin lloc les eleccions catalanes.





Per això, l'anàlisi d'aquests resultats estarà inevitablement sobre de la taula. No obstant això, segons han explicat a Europa Press fonts de la direcció de Podem, no serà l'assumpte que centri la primera compareixença pública del líder 'morat' en 24 dies.





Per contra, Iglesias defensarà davant la seva direcció la necessitat d'afrontar el 2018 amb l'objectiu principal de dedicar "tots els seus esforços" als problemes que "afecten la vida diària de tots els espanyols", com la qualitat de la sanitat, la violència masclista, la precarietat de l'ocupació, i les pensions, ia fer oposició al Govern de Mariano Rajoy.





Podem arriba al 2018 ia la cita d'aquest dissabte en una situació complicada segons les últimes enquestes: si el 2017 el partit morat se situava en segona posició en intenció de vot després el PP, i per davant del PSOE, ara els estudis demoscòpics els situen en el tercer o fins i tot el quart lloc, darrere de Cs.





Encara Iglesias i els seus s'esforcen per restar pes a les enquestes i insisteixen assumir-les "amb cautela", sí que són conscients que la qüestió catalana i la política de "blocs" que s'ha generat al voltant de la independència no els afavoreix, com han posat de manifest els seus resultats en els comicis del 21 de desembre.





En aquest sentit, el secretari general de Podem defensarà que és moment de girar full, i centrar l'activitat del seu partit en les seves propostes socials, amb les que no van aconseguir marcar l'agenda de la campanya catalana.





De fet, el líder de posar de manifest que tot i que "el debat territorial és important", aquest no és "ni l'únic ni el més gran problema d'Espanya".





LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS DE 2019





Un altre punt clau a debatre serà la preparació de les eleccions autonòmiques i municipals de 2019. Referent a això, Esglésies apostarà per "enfortir l'espai del canvi per guanyar" aquests comicis, és a dir, per mantenir i consolidar les aliances amb IU i les confluències territorials.





Aquest serà un tema que també centrarà part del debat que mantindran IU a la reunió de la seva Coordinadora Federal d'aquest dissabte, segons es desprèn de l'informe polític que ha preparat el coordinador federal de la coalició d'esquerres, Alberto Garzón, a què ha tingut accés Europa Press.





En aquesta anàlisi, que Garzón presentarà a l'inici de la reunió --prevista a les 10.45 hores a la seva seu del carrer Olimpo--, el líder d'IU cita a Podem a tancar abans d'abril una nova confluència amb Podem i la resta de "actors de l'espai del canvi" per a la cita amb les urnes de 2019.





Encara Podem no ha fet cas aquesta petició, i s'ha mostrat més partidari d'abordar les diferents aliances per territoris, i sense terminis, Garzón i el seu equip de direcció analitzaran en profunditat la seva proposta amb vista a trasladársela després, ja oficialment, als seus socis de confluència .





Tampoc han caigut bé a Podem les causes que addueix el coordinador federal per justificar la urgència de negociar ia un nou acord-marc. Segons el líder d'IU, el "espai del canvi" de Units Podem s'està estrenyent i, en concret, Podem està patint un "preocupant desgast", segons les enquestes que el partit morat vol ignorar.





Així mateix, Esquerra Unida analitzarà els mals resultats de les catalanes des d'una visió "autocrítica". En l'esborrany del seu informe, Garzón assenyala que el mateix conflicte en aquesta comunitat ha estat "un factor potencialment desestabilitzador" que ha tingut "efectes perjudicials" per a l'espai polític que representen, "i per l'esquerra en general".





Això sí, també assenyala que a més d'aquests "factors de fons", cal tenir en compte "la gestió de la situació a Catalunya" ja que, segons la seva opinió, "probablement ha contribuït a consolidar" aquesta tendència a la baixa, perquè es va reaccionar tard, i el discurs no sempre va ser homogeni.





CATALUNYA EN COMÚ ANALITZA ELS RESULTATS DEL 21D





Els resultats de les catalanes sí que seran el principal punt del dia de la reunió de la Coordinadora Nacional de CatComú, el partit format pels 'comuns' de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ICV, EUiA --la marca catalana d'IU- - i alguns membres de Podem --el ja exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin va rebutjar la integració formal del seu ja antic partit--.





Aquesta trobada, que se celebrarà a partir de les 10.00 hores al Centre Cívic La Sedeta de Barcelona, servirà així per fer balanç del 21-D i per abordar l'organització i el funcionament del seu nou grup parlamentari, compost per 8 diputats, 3 menys que els que va obtenir el 2015 SíQueEsPot, la candidatura que va unir a Podem, ICV i EUiA però no als 'comuns'.