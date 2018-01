Temes geopolítics disparen el preu del petroli que arriba als seus nivells màxims de 2014

El preu del petroli subjecte a qüestions geopolítiques





El preu del petroli cotitza en nivells màxims del 2014, el que es tradueix en una pujada immediata del preu de la gasolina. Els experts alerten que haurem de conviure amb aquest escenari entre dos i tres anys a causa de certs temes geopolítics i per motius d'inventari.

El barril de Brent ha arribat a superar el preu dels 70 dòlars, un nivell que era impensable fa sis mesos, segons destaca l'analista de XTB Joaquín Robles i del qual es fa ressò el diari digital 'Vozpópuli'. En l'últim semestre ha tingut una pujada molt vertiginosa. El Brent arriba gairebé als 70 dòlars i el West els 65.

L'expert subratlla que aquesta pujada es deu a l'allargament del programa de retallades dels membres de l'OPEP nou mesos més i també a les inundacions que s'han produït a Houston, que han provocat una reducció de la producció nord-americana per un temps. A més, afegeix que s'està produint un augment de la demanda que es tradueix en reducció en els inventaris.

D'altra banda, Ignacio Cantos, director d'inversions d'ATL Capital, explica que la demanda de petroli es troba superant els 100 milions de barrils i lleugerament per sobre de la producció, el que es tradueix en un principi de dèficit de petroli. A més, afegeix que la demanda va en contra del preu de la matèria primera perquè el nivell d'inventari s'ha normalitzat. L'expert també posa en context els PMI mundials, que estan al voltant de 60, i subratlla el repunt dels emergents, que són països "més intensius" en combustibles fòssils, com és el cas de la Xina.

Cantos afegeix que la situació geopolítica a l'Aràbia Saudita també afecta. El país té un "important dèficit sobre el PIB" i té moltes coses subvencionades i necessita diners, sobretot per a les reformes. A més, s'ha anunciat la intenció de col·locar un 5% i fins a un 10% de la petroliera estatal Aramco, la més gran del món. Això suposaria importants ingressos pel que a Aràbia li convé aquest preu.

Per això, és normal que el petroli en els pròxims tres anys es mantingui a aquests nivells, i es traduirà en una pujada d'entorn al 2% o 3% en el preu de la gasolina, destaca l'expert.

"Quan el petroli puja, la gasolina s'incrementa proporcionalment, fet que no passa al revés", subratlla l'analista de XTB. De fet, segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, aquest repunt ja ha començat. El preu de la gasolina súper de 95 octans va pujar un 0,48% en la primera setmana d'aquest any, fins 1,248 euros per litre, mentre que el gasoil es va encarir fins als 1,155 euros, un 0,79% superior.

En l'últim mes, el preu de la gasolina es va incrementar un 1,13%, mentre que el del gasoil ho ha fet un 1,94%. En els últims dotze mesos aquest increment ha estat del 0,16% i l'1,67%, respectivament. No obstant això, els preus encara estan lluny dels màxims registrats al setembre de 2012: un 18% inferior en el cas de la gasolina, i un 20,07% menor, en el cas del gasoil.

Omplir un dipòsit de 55 litres costa ara uns 68,64 euros, si es consumeix gasolina súper de 95 octans, i uns 63,52 euros si s'utilitza gasoil d'automoció.