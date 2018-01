Norman Sorensen, nou president de Codere després de destituir la família Martínez Sampedro

José Antonio Martínez Sampedro, rellevat al capdavant de Codere





El Consell d'Administració de Codere ha acceptat aquest divendres els cessaments del president i conseller delegat de Codere, José Antonio Martínez Sampedro, i del vicepresident, el seu germà Luis Javier, que passaran a tenir la condició de consellers dominicals, segons ha comunicat el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Durant la reunió d'aquest divendres s'ha acordat el nomenament de Vicente Vaig donar Loreto com a nou director general i de Norman Sorensen Valdez com a nou president no executiu de la companyia, en una remodelació de l'estructura de govern que passa per la separació de càrrecs de president del Consell i de primer executiu de la societat.

José Antonio Martínez Sampedro controla una 14,063% del capital de Codere a través d'Masampe i un 0,01% de manera directa, mentre que Luis Javier Martínez Sampedro compta amb un 2,426% del capital de manera indirecta i un 0,055% de manera directa.

El relleu en la direcció del grup compta amb el "total suport i consens" de la majoria del Consell d'Administració, que considera necessari un nou lideratge "que permeti el desenvolupament d'un creixement rendible i maximitzar el valor de l'acció", segons ha explicat Codere en un comunicat.

La nova directiva posarà el focus en un creixement rendible i la creació de valor per als accionistes per treure partit a la sòlida presència de la companyia en els diferents mercats.

DEFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA DE LA COMPANYIA





Norman Sorensen Valdez, que va des d'abril de 2016 ocupa un lloc en el Consell d'Administració de Codere, desenvoluparà funcions de govern corporatiu i aportarà la seva experiència en la definició de l'estratègia de la companyia com a nou president no executiu de la companyia.

Per això compta amb un profund coneixement del mercat de serveis financers i béns de consum a nivell global, així com una llarga trajectòria en llocs directius en grans companyies com Citibank i AIG.

"Afrontem aquesta nova etapa de Codere amb la il·lusió de fer créixer un gran projecte. Tenim la certesa de comptar amb el talent i el potencial necessari per encarar un futur prometedor, en què seguirem a l'avantguarda del sector del joc privat", ha indicat Sorensen, qui, present a la reunió, va acceptar el càrrec manifestant no estar sotmés a cap incompatibilitat per al seu exercici.

Per la seva banda, Vicente Vaig donar Loreto, que assumirà la condició de primer executiu de la societat, liderarà les funcions executives de l'organització com a nou director general del grup, en el qual entre 2004 i 2011 va exercir com a CEO per a Argentina i com COO per a Llatinoamèrica .

Soci fundador de G3M Partners i CEO de la mateixa fins al seu nomenament a Codere, Di Loreto compta amb una àmplia experiència en càrrecs de direcció i gestió de companyies de gran envergadura com Arthur Andersen, Pepsi, Bunge i Grup Clarín.

La seva trajectòria professional s'ha desenvolupat en diferents indústries però ha estat fortament vinculada al sector del joc en els últims 14 anys, en els quals ha acumulat experiència en el desenvolupament i implementació de plans estratègics de creixement.

Després de conèixer el seu nomenament, ha subratllat que "és el moment de potenciar el lideratge de Codere en els seus mercats actuals, alhora que augmentar els recursos i esforços en els mercats on-line, potenciant la integració entre tots dos i enriquint la proposta de valor per als nostres clients ".

Així mateix, ha advocat per realitzar aquest objectiu "sense descuidar les oportunitats de creixement que poguessin presentar-se, en particular en un mercat com el brasiler, que encara no està regulat".

BENEFICIS DE 8,9 MILIONS





A més de la família Martínez Sampedro, el gestor del fons Silver Point Capital Management, Edward Arnold Mule, controla de manera indirecta el 23,35% de les accions del grup; mentre que el gestor del fons Abrams Capital, David Abrams, posseeix el 8,788% del total del capital social, i el gestor de contrarien Capital Management, Jon R. Bauer, controla el 7,273%.

La resta del capital social de la companyia està controlat directament per Turnpike Limited (2,235%), VR Global Partners (2,488%), Alden Global Oportunities (3,4%) i Agbpi Fund (1,115%).

Codere va registrar un benefici net de 8,3 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, davant de les pèrdues de 1.129,7 milions d'euros que es va anotar fins a setembre de 2016, derivat de la comptabilització de la reestructuració financera. En aquest període, els ingressos d'explotació de la signatura de joc privat van arribar als 1.215,5 milions d'euros, fet que suposa un avanç del 5,7%, a causa, en gran mesura, al creixement del 8% a Espanya, fins als 135 milions d'euros; del 4% a Mèxic, fins als 255 milions i del 11% a l'Argentina, fins als 442 milions.