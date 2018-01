Els 'comuns' demanen abandonar l'excepcionalitat i reclamen un Govern que governi

Elisenda Alamany, diputada electa de CatECP





La diputada electa d'CatECP al Parlament Elisenda Alamany ha demanat que es deixin de banda els personalismes i evités que Catalunya continuï "parada" dos mesos més, ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte.

"No hi ha persones imprescindibles, per davant està el país. Mereixem un Govern que governi", ha reclamat Alamany en declaracions a la premsa abans de la reunió de la Coordinadora Nacional de Catalunya A Comú, en relació a l'opció que planteja JxCat d'investir al seu cap de llista, Carles Puigdemont, de forma telemàtica.

En aquest sentit, ha insistit que Catalunya no pot suportar més legislatures excepcionals ni exprés, pel que ha reclamat que es pot tornar a governar Catalunya des de Catalunya.

En relació a la possibilitat de delegar el vot que el jutge ha ofert l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, Alamany ha defensat que els diputats escollits haurien de poder prendre possessió com a diputats electes.

"Creiem que els diputats elegits per la ciutadania haurien d'estar aquí, però evidentment també haurien de poder votar", ha dit, i també ha demanat que no s'iniciï la legislatura amb excepcionalitat democràtica.

Alamany ha assegurat que CatECP no facilitarà la presidència de la Mesa del Parlament a Cs: "És una majoria que, per molt que diguin, no suma", i ha insistit que no donaran suport ni entraran en el joc, segons ella, dels que s'aprofiten de l'acció opressora de l'Estat espanyol.