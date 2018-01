Pedro Sánchez insisteix que a Catalunya mai funcionarà la unilateralitat

Pedro Sánchez presideix l'Executiva del PSOE





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisat aquest dissabte que la legislatura a Catalunya que s'obrirà després de les eleccions del 21 de desembre "no pot estar liderada per un president inconstitucional" perquè aquesta legislatura haurà de ser constitucional i desenvolupar-respectant la Constitució i l'Estatut.

Sánchez ha fet aquesta reflexió a l'inici de la seva intervenció a l'assemblea oberta a la ciutadania que s'ha celebrat al barri madrileny d'Hortaleza per parlar del futur de les pensions. Es tracta de la segona assemblea d'aquest tipus en què participa, després de l'organitzada dijous a Granada i que s'aniran succeint en totes les capitals de província.

Després d'insistir que a Catalunya "no funcionarà mai la via unilateral d'independència", Sánchez ha advertit que el proper cap del Govern haurà de governar "per a tots els catalans", no només per a la majoria independentista que hi ha al Parlament sortit del 21-D.

En el torn d'intervencions del públic, un militant ha demanat a Sánchez que no torni a pactar amb la dreta com va passar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

El líder li ha respost que "l'esquerra ha de defensar la sobirania nacional d'aquest país", el que ha desencadenat els aplaudiments de l'auditori. "Aquells que es volen anar d'Espanya perquè paguen molt a la resta de territoris són de tot menys d'esquerres", ha tancat.