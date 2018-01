Mas reclama al PDeCAT unitat i amplitud de mires per guanyar les municipals de 2019

Artur Mas s'ha acomiadat com a president del PDeCAT





L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat en el seu comiat com a president del PDeCAT eixamplar l'espai de la formació cap a JuntsxCat: "La millor convergència que representa el PDeCAT se suma al millor esperit de Convergència, que era l'amplitud de mires. JuntsxCat vol dir això".

En la seva intervenció al Consell Nacional del PDeCAT aquest dissabte, ha reclamat unitat i generositat a la formació, i ha defensat que "el país necessita una formació política" com JuntsxCat, que creu que pot ser la clau de l'èxit per a les pròximes dècades.

Ha sostingut que aquesta és una "enorme oportunitat" per a la formació, ja que ha servit per a ser la primera força sobiranista a les eleccions del 21 de desembre i, segons ell, pot servir per guanyar les eleccions municipals del 2019 i per fer un bon servei a la població catalana.

Mas ha destacat que "els èxits electorals vénen quan hi ha ideologia però quan no hi ha un excés d'ideologia", perquè considera que provoca una confusió de la realitat i que, en canvi, el PDeCAT ha sabut llegir la realitat de Catalunya impulsant la candidatura de JuntsxCat.

LLUMS I OMBRES

Aquesta ha estat la seva última intervenció com a president de la formació, després d'haver anunciat la seva dimissió aquesta setmana, i ha fet balanç de la seva trajectòria a la primera línia de la política catalana, que ha resumit amb que ha tingut "llums i ombres".

Ha tornat a recordar que ha guanyat cinc eleccions consecutives en les que s'ha presentat com a cap de llista i ha reivindicat que, al seu parer, ha ajudat d'una manera significativa al fet que una part de la població catalana hagi passat de voler l'autonomia a la sobirania: "la consciència d'aquest país ha fet un gir i té un gran horitzó davant".

També ha fet autocrítica i ha lamentat no haver-se fet més càrrec del partit, i "no haver comprès millor la manera de funcionar de l'Estat espanyol".

"Vaig confiar que quan pactabas amb l'Estat, s'entendria i tindria una contraprestació. Em vaig equivocar. L'Estat espanyol no funciona així, de vegades aquests errors de percepció tenen conseqüències negatives", ha recriminat.

"HO HE DONAT TOT I M'HO HEU DONAT TOT"





Malgrat això, ha assegurat que s'acomiada content de la presidència del partit i ha agraït el suport durant la seva trajectòria: "Me'n vaig molt content. He donat molt, ho he donat tot, però ho he rebut tot i m'ho heu donat tot".

Així mateix, ha qualificat el PDeCAT i l'antiga CDC com "la millor família que ha donat aquest país" i ha expressat el seu orgull per haver liderat la formació.

Mas ha estat ovacionat pels presents al Consell Nacional de la formació i han mostrat un vídeo amb imatges de la trajectòria de Mas com a president de la Generalitat i del PDeCAT.

UN CONVERGENT DE PEDRA PICADA

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha agraït la tasca de Mas, a qui ha definit com un "convergent de pedra picada" i ha afirmat que és un exemple per al partit.

Ha celebrat el resultat de JuntsxCat a les eleccions catalanes, que creu que evidencia que l'PDeCAT està fent bé les coses i que "ha sabut interpretar el moment".

A més, ha defensat que és un partit jove i renovat però que reivindiquen el seu passat: "No acceptarem la negació de 40 anys de treball ben fet, a això no renunciarem".