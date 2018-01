Marta Rovira apel·la al realisme per recuperar les institucions i no perpetuar el 155

Marta Rovira, secretària general d'ERC





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que la màxima prioritat és recuperar les institucions catalanes per no "perpetuar" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, i ha advertit que s'hauran d'enfrontar a totes les dificultats que tenen per davant amb absolut realisme, segons ella.

En la seva intervenció al Consell Nacional aquest dissabte, Rovira ha subratllat que l'independentisme ha guanyat les eleccions del 21-D deixant en minoria al "bloc del 155" format per Cs, PSC i PP, i ha insistit que no permetran que el PP continuï governant a Catalunya a través del Govern central després dels resultats que va obtenir.

Així mateix, Rovira ha defensat "buscar aliances i explorar les fronteres de l'independentisme per seguir creixent i per ser cada vegada més forts", i ha considerat la constitució del Parlament i l'elecció de la Mesa com un pas indispensable per no malbaratar la victòria en les urnes, en les seves paraules.

Ha agraït la feina dels últims mesos recalcant que ERC és un partit "extraordinari", i ha assegurat que han estat les eleccions més dures que el seu partit ha viscut mai, després del que ha exigit l'alliberament dels presos sobiranistes.

Rovira ha assegurat que el seu partit vol continuar obtenint la confiança dels ciutadans i tenir la capacitat de representar al país en tot el seu conjunt: "Pensin el que pensin els seus ciutadans, opinin el que opinin amb absoluta llibertat, vinguin d'on vinguin, parlin el que parlin i aixequin les banderes que aixequin".

"No se'ns regalarà res i avui ho sabem més que mai. Caldrà seguir amb molta tenacitat, però sobretot haurem de seguir impulsant aquest país amb l'esforç dels últims mesos", ha expressat.

MUNDÓ I FORCADELL COM EXEMPLES





Rovira ha fet una menció especial a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, de qui ha dit que ha representat a la cambra alta amb molta dignitat: "Gràcies per les teves conviccions fermes, gràcies per fer del Parlament la casa de tots i que es pugui parlar absolutament de tot".

També ha dedicat unes paraules al exconserller de Justícia Carles Mundó, que aquesta setmana ha renunciat al seu escó com a diputat, i ha afirmat que "és l'exemple d'aquesta esquerra que quan governa, sobresurt".

LA POLÍTICA DEL PP

Rovira ha retret al PP per tenir en el "punt de mira" el sistema educatiu català, les finances públiques i els mitjans de comunicació públics de Catalunya.

"Quant de temps aguantarà TV3 amb la política que està implementant el PP? Quant de temps aguantarà el nostre país sense internacionalitzar la seva economia? Quant de temps pot aguantar el nostre país posant en dubte el sistema educatiu i els pilars fonamentals de la cohesió social al nostre país?", ha dit.