La candidatura ‘COMB TU’ denuncia el sistema de votació del Col·legi de Metges i decideix retirar-se

Joan Gené i altres membres de la candidatura 'COMB TU' en l'acció de protesta





El candidat Joan Gené, que va obtenir el 42% dels vots el 2014, acusa al president de la Junta de Govern, Jaume Padrós, de perpetuar-se a la presidència en mantenir un sistema de votació que no garanteix el secret del vot i que permet tupinades.





Aquest dissabte al matí, abans que es tanqués el termini d’admissió de candidatures a les eleccions del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) del 14 de febrer, el candidat a president, Joan Gené, acompanyat d’altres membres de la candidatura ‘COMB TU’ han fet un acte de protesta a les portes de la seu del Col·legi de Metges de Barcelona.

L’acte ha consistit en la lectura d’un comunicat en el que els membres de la candidatura retirada expliquen la seva decisió de no concórrer a les presents eleccions en coherència amb la denúncia presentada en convocar-se les eleccions del febrer del 2014 amb un mètode de votació que consideren anacrònic per antidemocràtic.

Al trobar-se aquesta denúncia, ja jutjada, pendent de sentència del TSJC i al mantenir la junta sortint, presidida per Jaume Padrós durant els darrers quatre anys, un sistema de votació que no garanteix el secret del vot i que permet les tupinades els candidats de la “COMB TU” han decidit no presentar de nou la seva candidatura, que al 2014 va obtenir el suport del 42% dels vots emesos.

PROCÉS ELECTORAL TUTELAT DES DE SANITAT I JUSTÍCIA

Després de llegir el comunicat del col·lectiu de metges, Gené ha manifestat la seva voluntat de que el Col·legi tingui un sistema de votació homologable amb la democràcia. Per tal de fer-ho possible, Gené ha demanat que els 30.000 col·legiats puguin votar a diferents meses establertes en tot el territori que cobreix el COMB i no només a la seva seu central i que el sistema de vot per correu es pugui fer per correu certificat i amb les necessàries garanties.

Finalment, Gené ha avançat que compta demanar al proper Govern de la Generalitat que “les conselleries de Sanitat i Justícia tutelin un nou procés electoral que compti amb les mateixes garanties que van tenir les eleccions del Col·legi Oficial de Metges de Girona, celebrades el maig del 2010 amb l’acompanyament de les esmentades conselleries, al haver patit anteriorment dels mateixos dèficits democràtics que les actuals eleccions del COMB”.





TEXT ÍNTEGRE DEL COMUNICAT





Comunicat públic de la candidatura “COMB TU” a les eleccions del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona:





Avui es un dia trist per a la democràcia. Avui es un dia trist per a nosaltres, les metgesses i metges membres del COMB, que per coherència amb la nostra denúncia del sistema electoral, prèvia a les eleccions del febrer del 2014, renunciem avui a presentar la nostra candidatura a les eleccions convocades pel proper 14 de febrer.





En els darrers 4 anys les coses no han canviat. Si al 2013 denunciàvem un obsolet sistema de votació que no garanteix ni la privacitat del votant ni el secret en el vot, ara, a aquesta denúncia, hi afegim l'experiència de 4 anys de participació en les assemblees de compromissaris en les que, malgrat representar al 42% dels col·legiats que votaren el febrer del 2014, mai hem obtingut la menor satisfacció, per banda de la junta presidida pel Dr. Padrós, en matèria de transparència, democràcia interna, millora dels serveis col·legials...



Durant els darrers 4 anys el COMB ha continuat estant un instrument, en mans d'uns pocs, al servei d'interessos privats. El COMB no ha tingut cap paper de rellevància durant un període de temps en el que els reptes i amenaces al sistema sanitari públic, i per tant a la salut dels nostres conciutadans, han estat permanents. Durant tota aquesta etapa la veu dels metges, que s'havia d'expressar a través del COMB, ha estat silenciada.



Teníem l'esperança que el TSJC sentenciés favorablement, abans de la convocatòria de les actuals eleccions, sobre el canvi del sistema electoral. No ha estat així.



Teníem alguna feble esperança que la junta sortint del COMB, per vergonya democràtica, introduís els canvis necessaris per garantir la qualitat i transparència exigibles en les eleccions col·legials. Tampoc ha estat així.





En les presents circumstàncies, els membres de la candidatura “COMB TU” no podem concórrer a unes eleccions en les que l'únic que faríem es legitimar un sistema electoral pervers que portem anys denunciant.



No defallirem en la lluita per la millora i el canvi positiu en el COMB. No decebrem als qui fa quatre anys ens varen fer confiança. Seguirem treballant per portar la democràcia a la vida col·legial. Esperem que la sentència del TSJC, en dates properes, ens portin unes noves eleccions que amb un sistema de vot nou ens garanteixin el lliure exercici del vot. Fins aleshores, seguirem amatents a denunciar els actes il·legítims o il·lícits que es puguin produir en el si del COMB.





Visca la transparència. Visca la democràcia. Visca la qualitat de la medicina.