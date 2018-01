El patriarca gitano de Lleida, Antonio Salazar, mor als 79 anys

Antonio Salazar amb l'autor de la seva biografia, Joan Argilés (La Vanguardia)





El president de l'Associació Cultural Gitana de Lleida i fundador de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, Antonio Salazar, ha mort aquest dissabte als 79 anys.

Ho ha anunciat l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, en una publicació al seu compte de Twitter, en què ha exalçat la seva figura: "Diem adéu a una persona estimada a la nostra ciutat i que tota la seva vida es va dedicar en cos i ànima a els gitanos de Lleida i a la seva cultura ".

Salazar també va ser defensor del procés independentista de Catalunya i va formar part de la llista electoral de JxSí a les eleccions catalanes de 2015 a proposta d'ERC.

El vicepresident de la FAGiC, Manel Carbonell, ha recordat al veterà activista gitano com una de les "moltes persones que des de fa anys treballava pel nostre poble, especialment a Lleida, on va impulsar projectes d'educació o habitatge" i on va tenir un destacat paper de mediador.