La sentència del cas Palau que assenyala a Millet, Montull i la Convergència de Pujol i Mas se sabrà aquest dilluns

Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau





L'Audiència Provincial de Barcelona notificarà aquest dilluns la sentència del cas Palau que dissiparà els dubtes sobre si contempla la totalitat o només una part dels arguments de la Fiscalia que incriminen el excomptable de CDC, Daniel Osàcar, en el finançament il·legal del partit que presidiren Jordi Pujol i Artur Mas.





Segons explica el periodista Carles Quílez a 'Crònica Global', "la sentència condemnatòria sembla cantada. El qui va ser màxim mandatari del Palau, Fèlix Millet, la seva mà dreta, Jordi Montull, i la filla d'aquest, Gemma Montull, van reconèixer durant el judici, sense objeccions i amb proves solvents, que van moure milions d'euros de diners opac a través de la institució i que una part d'aquest capital es el van ficar a la butxaca (30 milions d'euros) i una altra (prop de 6,6 milions d'euros) va ser traslladada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ".

El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled va aconseguir pactar amb els principals acusats que aportessin dades "inapel·lables" sobre el moviment d'uns diners que procedia en bona part de l'empresa Ferrrovial i el destí van ser la caixa de CDC. Quantitats que arribaven tant directament com per mitjà de fundacions vinculades al partit, com en el cas de la Fundació Trias Fargas. És sabut que Ferrovial va ser adjudicatària de nombrosa obra pública atorgada entre els anys 2002 i 2007 per administracions governades per CiU.

Sánchez Ulled, conegut com el Messi de la Fiscalia, va ser també qui va portar a la condemna d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel cas 9N. En el cas Palau, però, el fiscal li va rebaixar 24 anys de presó a la filla de Montull en les seves escrit de qualificació. De 26 anys a la seva inicial proposta va concloure el seu informe final amb una petició de només dos.

Així, segons assenyala Carles Quílez, "la Fiscalia va mostrar de forma indubtable seves cartes: el seu objectiu prioritari en el cas Palau no era altre que acorralar CDC i aconseguir un sentència que, per primera vegada, acredités oficialment davant l'opinió pública el que la Fiscalia va intuir durant anys però mai va poder demostrar malgrat els intents en casos com Banca Catalana i el cas Casinos ".

LA BANDERA I LA CARTERA





Durant la vista, Sánchez Ulled es va referir a la trama conformada entre Ferrovial, Palau de la Música i CDC com un "tinglado criminal". Carles Quílez recorda que les revelacions dels Montulll i Millet apuntant a CDC van donar ales a la Fiscalia Anticorrupció que, per boca de Sánchez Ulled, es va atrevir a dir que "la bandera justifica qualsevol atropellament amb la cartera" barrejant el que és el seu habitual discurs tècnic-jurídic amb un altre molt més personal propi de qui, durant el judici, es va animar a sentir-se guanyador.

Així, després de la celebració del judici, el fiscal va exposar una sol·licitud de pena de 14 anys per a Millet (13 menys del que inicialment demanat) i de 10 anys per Montull (17 menys del que barrejat mesos abans de la vista). D'altra banda, Sánchez Ulled va elevar a 8 anys la pena de 7 que havia sol·licitat abans de la vista contra l'excomptable de CDC Daniel Osàcar.