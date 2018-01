El germà de Jordi Sànchez es solidaritza a Bilbao amb els presos d'ETA

Manifestació aquest dissabte a Bilbao contra la dispersió dels presos d'ETA





Xavi Sánchez, germà de l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, empresonat per suposada sedició, s'ha manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Bilbao per "solidaritzar-se" amb els presos d'ETA i les seves famílies, i reclamar la fi de la dispersió dels reclusos.

Moments abans d'iniciar-se la marxa, Xavi Sánchez ha realitzat declaracions als periodistes, en què ha afirmat que s'ha mobilitzat a la capital biscaïna per mostrar "la seva solidaritat als presos d'Euskadi".

"Estem molt satisfets de participar. Estem molt agraïts també de rebre la solidaritat dels presos bascos i de les organitzacions que estan demanant l'acostament i la llibertat dels reclusos, i les mostres de solidaritat cap als presos catalans", ha conclòs.

Jordi Sánchez, germà de Xavi, va ser empresonat per ordre de l'Audiència Nacional per la presumpta comissió d'un delicte de sedició, en considerar que va dirigir i va encoratjar a les masses els dies 20 i 21 de setembre per impedir que es dugués a terme la 'operació Anubis' contra l'organització del referèndum il·legal d'independència de l'1 d'octubre.