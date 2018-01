Urkullu acusa Puigdemont de la involució de l'autogovern en altres comunitats

Íñigo Urkullu i Carles Puigdemont





Dimecres passat, dia 10, l'ambaixada d'Itàlia acollia una reunió entre el lehendakari Íñigo Urkullu i els representants diplomàtics dels països de la Unió Europea a Espanya, segons ha informat el Govern basc. Durant la conversa, el president basc va criticar obertament als independentistes catalans que encapçala Carles Puigdemont així com la decisió de Mariano Rajoy d'aplicar l'article 155 de la Constitució.

Urkullu va actuar com a mediador entre Puigdemont i Rajoy després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, intentant fins a l'últim minut que fos Puigdemont, com a president de la Generalitat, qui convoqués les eleccions i evitar, d'aquesta manera, la contundent resposta del Govern Rajoy amb l'aplicació del 155.

Així, el lehendakari va deixar veure davant els diplomàtics seu malestar per la forma en què es va executar el procés independentista a Catalunya i per les conseqüències negatives que pot tenir per a Catalunya i per a la resta d'Espanya. En la seva conversa amb els diplomàtics es va mostrar molt preocupat per la situació de Catalunya i per la fractura social que ha provocat i ha assegurat ser molt pessimista sobre la seva evolució.

No obstant això, Urkullu no va aclarir si encara manté algun tipus de relació o contacte amb Puigdemont i el seu equip tot i que alguns dirigents del PNB com Joseba Egibar han estat a Brussel·les amb l'expresident català i van participar amb ell en actes públics.





EFECTES NEGATIUS

Per Urkullu, el procés independentista ha estat crucial per enfortir les posicions més centralistes de l'Estat i podria produir una involució en l'avanç de l'autogovern en altres comunitats. Uns efectes que alguns partits nacionalistes com el PNB consideren molt negatius.

El 'lehendakari' va contraposar la via unilateral liderada per Puigdemont a Catalunya amb la qual ell pretén per al País Basc i per arribar a un nou estatus d'autogovern, sempre sobre la base de l'acord entre els partits d'Euskadi i amb l'Estat. Aquesta via, segons va explicar en la reunió a porta tancada, es veu obstaculitzada pel que ha passat a Catalunya. Urkullu és crític amb la possibilitat que Puigdemont pugui ser investit sense estar present al Parlament, per via telemàtica o amb qualsevol altra fórmula.

En la seva conversa amb els ambaixadors de la UE, el lehendakari va manifestar també les seves crítiques a la decisió del Govern Rajoy d'aplicar l'article 155, un obstacle que impedeix que el PNB recolzi els Pressupostos de l'Estat per a 2018. Tot i això, ha assegurat que està disposat a renovar l'acord amb el Govern quan es alleugi l'aplicació del 155.

Urkullu es va referir als beneficis que l'anterior acord pressupostari va representar per a Euskadi, com va ser la revisió i millora de la quota. En la seva opinió, s'ha d'obrir una nova etapa a Espanya basada en el diàleg i els acords entre l'Estat i les comunitats autònomes.

En la seva intervenció inicial davant els ambaixadors, va parlar també de buscar vies legals perquè es pugui consultar als ciutadans de cada comunitat sobre el seu futur, seguint una directiva de claredat que parteixi de la Unió Europea.