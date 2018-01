Baixa la incertesa econòmica a Espanya sense que li afecti el resultat del 21D

La incertesa econòmica segueix a la baixa





La incertesa econòmica a Espanya va baixar 14 punts en el mes de desembre, fins als 23 punts, a causa de les bones perspectives de l'economia espanyola per a l'any 2018 ja que els resultats de les eleccions a Catalunya no estan afectant a la incertesa econòmica a nivell nacional, segons l'últim índex IESE d'Incertesa Econòmica.

D'acord amb l'anàlisi de l'IESE, tots els components d'aquest índex van disminuir en el mes de desembre, igual que va passar al novembre. Així, la incertesa sobre la borsa va baixar en 12 punts, situant-se en els 58.

La incertesa sobre el tipus de canvi dòlar-euro va baixar 15 punts, fins als 59, mentre que la incertesa sobre el preu del petroli es va reduir també cinc punts, fins als 71, en tant que la incertesa sobre el deute espanyol va disminuir en tres punts i s'ha situat en 0.

D'aquesta manera, l'Índex IESE d'Incertesa Econòmica (I3E) va disminuir 14 punts en l'últim mes de l'any 2017, situant-se en els 23 punts en una escala de 0 a 200 punts, continuant la gradual disminució dels últims mesos.

El professor de l'IESE i responsable de l'índex, Miguel Ángel Ariño, explica que aquesta baixa incertesa és "reflex de les bones perspectives que hi ha en l'economia espanyola per a aquest any que acaba de començar".