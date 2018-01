Zoido va al Senat per explicar el desplegament policial a Catalunya i l'operatiu de l'1-O

Acció policial de l'1-O al col·legi Ramon Llull de Barcelona (Emilio Morenatti - AP)





El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, compareixerà aquest dijous al Senat en el marc de la comissió d'Interior en una sessió extraordinària en què el ministre de donar compte sobre les actuacions policials dutes a terme a Catalunya durant la celebració del referèndum independentista del passat 1 d'octubre.

Zoido va a la cambra alta a petició pròpia, després que el PSOE i EH Bildu reclamessin, amb anterioritat, la seva compareixença per explicar l'anomenada Operació Copèrnic a Catalunya i les actuacions policials durant la consulta sobiranista.

La compareixença del titular d'Interior arribarà tan sols un dia després de la constitució del Parlament el dimecres. Una Cambra precisament sorgida de les eleccions autonòmiques convocades a l'empara de l'aplicació de l'article 155.

El PSOE va anunciar la petició de compareixença al mostrar-se contrari a les càrregues policials que es van dur a terme aquest dia. Consideren que l'1 d'octubre hi va haver errors en la previsió dels esdeveniments, així com en la coordinació política de l'Estat a Catalunya.

Per Bildu aquesta cita ha de servir perquè Zoido aporti dades que fins ara no han estat revelats públicament. Sobretot econòmics, la despesa total de l'operatiu es desconeix, però també tècnics com "saber per què es va intervenir en uns col·legis i en altres no", explica a Europa Press, el senador Jon Iñarritu. Espera que almenys Zoido aprofundeixi en "interrogants que han quedat damunt de la taula" i faça llum sobre la gestió de l'operatiu que considera "fosca".

COST I DETALLS DE L'OPERACIÓ COPÈRNIC





Amb motiu del referèndum independentista Interior va desplaçar fins a la comunitat autònoma a entre 4.000 i 6.000 agents, segons diferents fonts policials, un dispositiu que va finalitzar el passat dissabte 30 de desembre després d'uns 100 dies a Catalunya.

El nombre exacte d'agents desplegats a Catalunya no ha estat confirmat pel Govern, igual que el cost econòmic d'aquesta operació, que ha estat objecte de debat parlamentari en els últims mesos sense conèixer xifres per part de l'Executiu.

Els agents desplaçats han estat allotjats en tres ferris: el ferri Moby Donada, conegut com a 'vaixell de Piolín' per les seves imatges de dibuixos animats i que va suscitar nombroses bromes a les xarxes socials; el GNV Azzurra, i el Rhapsody, que van atracar en els ports catalans el 20 de setembre.