Colau aposta per un Govern i una legislatura normals que acabin amb la paràlisi institucional

Ada Colau aquest dissabte als Tres Tombs de Sant Andreu





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat que és "lògic" que qualsevol candidat que vulgui ser investit com a president de la Generalitat ha d'estar a Catalunya, en referència al debat sobre si el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, pot ser investit telemàticament .

"Qualsevol que opti a ser president de Catalunya el lògic és que estigui a Catalunya", ha sentenciat en declaracions als mitjans abans de la cavalcada dels Tres Tombs que s'ha celebrat aquest diumenge a Sant Andreu.

Colau ha recalcat que cal "una legislatura normal" i un Govern que governi per a la ciutadania i que comenci a desencallar una situació de paràlisi institucional, en les seves paraules.

Ha assegurat que aquells que tenen la clau per formar Govern "tenen l'obligació i la responsabilitat de posar-se mans a l'obra per fer un govern realista i possible que es posi a treballar de seguida".

Com a alcaldessa de la ciutat, ha insistit mirar cap endavant després de "mesos molt durs" i creu que la ciutat no pot aturar-se, i que ha de contribuir també al desbloqueig de la situació política a Catalunya per donar un missatge de confiança i estabilitat .

ACORD PER ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS





Pel que fa a l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, Colau ha assegurat que han interpel·lat a tots els grups polítics a que hi hagi "diàleg i acord sincer", i ha confirmat que les converses estan tenint bon to i que hi ha possibilitat d'aprovar-los .

L'alcaldessa ha donat uns dies més per aprovar els pressupostos, de manera que es decidirà en una comissió extraordinària que està previst que se celebri a finals de la setmana que ve, una decisió sobre la qual Cs i PSC temen que hi hagi un pacte entre els 'comuns' i els independentistes per arribar a un acord pels pressupostos a canvi d'un suport per la constitució del Parlament.

En aquest sentit, Colau ha negat que hi hagi hagut converses amb grups independentistes en què s'hagi barrejat alguna qüestió "que tingui a veure amb la constitució del Parlament".

Així mateix, no s'ha volgut pronunciar sobre el posicionament dels 'comuns' per a la constitució de la Mesa del Parlament del proper dimecres 17 de gener: "Crec que ens hem explicat sobre la qüestió del nostre posicionament i no em pertoca com a alcaldessa".