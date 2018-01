Els socialistes rebutgen els pressupostos de Colau per la pujada del preu del transport

Jaume Collboni en els Tres Tombs de Sant Andreu aquest dissabte





El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest diumenge que el seu partit no donarà suport als pressupostos municipals presentats per l'alcaldessa Ada Colau per la pujada del preu de la T-10: "Ha incomplert la primera condició que li vam posar: que no pugés el preu del transport públic".

En declaracions abans de l'inici de la celebració dels Tres Tombs al barri de Sant Andreu, Collboni ha explicat que el PSC va posar una condició prèvia a la negociació dels pressupostos i que no s'ha donat aquesta condició, ja que "la T- 10, que és el títol que més s'utilitza, ha pujat per sobre del cost de vida".

El socialista considera que Colau podria haver evitat la pujada de tarifes en el transport públic, i ha criticat que no ho fes i que a més decretés l'augment de preus "per la porta de darrere, sense donar explicacions als ciutadans ni als grups municipals".

Collboni considera que "no hi ha hagut noves inversions ni millores en el transport públic que puguin justificar aquesta pujada" i ha explicat que per aquest motiu els socialistes van demanar que es mantingués la congelació de preus com a condició prèvia a la negociació dels pressupostos municipals.

El líder del PSC a Barcelona ha explicat que va preguntar directament a Colau si pujaria els preus de transport públic, i ha dit que "la senyora Colau es va comprometre a no fer-ho".

NI DIÀLEG NI NEGOCIACIÓ





Amb tot, Jaume Collboni ha criticat que en aquests pressupostos "el diàleg i la negociació han brillat per la seva absència", i ha retret a l'alcaldessa que no hagi fet un procés participatiu obert a la ciutadania ni hagi dialogat amb els grups de l'oposició , segons ell.

Sobre aquesta falta de negociació, el socialista ha sospitat que Colau pugui estar "negociant els pressupostos amb els grups independentistes i que ho faci a canvi del seu suport al Parlament de Catalunya", el que creu que seria una pèssima notícia per a la ciutat de Barcelona.

Respecte a aquesta possible negociació, Collboni ha dit que "els pressupostos s'han de fer en clau de ciutat, no poden ser un cromo que intercanviï amb els independentistes a canvi del suport dels 'comuns' al Parlament".

INVESTIDURA TELEMÀTICA

Preguntat sobre la possible investidura del candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat, el socialista ha recordat que Iceta ha dit que el PSC no assistiria a una investidura telemàtica i que la impugnarían davant el Tribunal Constitucional, i ha sostingut que els catalans necessiten un president que estigui present a Catalunya.

Collboni considera que Catalunya "necessita un govern i un president que sigui el president de tots els catalans", i ha acusat a ERC i al PDeCAT de plantejar la política catalana pensant només en la meitat dels catalans.